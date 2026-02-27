28 февраля в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Ротор». Матч начнется в 16:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Ротор с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Команда из Костромы идет на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 34 балла после 21-го тура. Общая разница мячей — 30:24.
Последние матчи: в последнем матче чемпионата «Спартак» с минимальным счетом потерпел поражение от «Торпедо» (0:1).
В зимней паузе команда провела девять товарищеских матча. Отметим, что в пяти из них команда одержала победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения с общим счетом 17:7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах «Спартак» не смог одержать ни одной победы: одна ничья и три поражения. Отметим, что по забитым мячам костромская команда занимает место в топ-3 (30).
«Ротор»
Турнирное положение: «Ротор» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав за 21 тур 30 очков при восьми победах, шести матчах вничью и семи поражениях. Общая разница мячей — 24:17.
Последние матчи: в последнем матче чемпионата волгоградский клуб не смог забить мячей в поединке против «Енисея», завершив встречу со счетом 0:0.
В зимнюю паузу команда сыграла пять товарищеских поединков. «Ротор» выиграл у «Актобе» (2:0) и «Черноморца» (5:0), а проиграл встречи против «Енисея» (1:2), «Термез Сурхана» (0:1) и «Волги» из Ульяновска (1:3).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ротор» находится в четырех баллах от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ. Отметим, что клуб в последних семи матчах в Первой лиге смог выиграть всего один поединок.
Статистика для ставок
- «Ротор» не выигрывает три матча кряду в Первой лиге
- «Спартак» проиграл три матча из последних четырех в чемпионате
- В первом круге «Спартак» обыграл «Ротор» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.02. Ничья оценена в 3.00, победа оппонента — 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.38.
Прогноз: Сыграем на победе костромского «Спартака» в этом поединке. Это основная ставка.
Ставка: Победа «Спартака» в матче за 2.02.
Прогноз: Ожидаем, что в матче команды смогут забить больше 2,5 мячей. Это дополнительная ставка.
Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в поединке за 2.67.