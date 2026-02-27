прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.02.

28 февраля в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Ротор». Матч начнется в 16:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — Ротор с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Команда из Костромы идет на четвертой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 34 балла после 21-го тура. Общая разница мячей — 30:24.

Календарь и таблица ФНЛ

Последние матчи: в последнем матче чемпионата «Спартак» с минимальным счетом потерпел поражение от «Торпедо» (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В зимней паузе команда провела девять товарищеских матча. Отметим, что в пяти из них команда одержала победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения с общим счетом 17:7.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах «Спартак» не смог одержать ни одной победы: одна ничья и три поражения. Отметим, что по забитым мячам костромская команда занимает место в топ-3 (30).

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав за 21 тур 30 очков при восьми победах, шести матчах вничью и семи поражениях. Общая разница мячей — 24:17.

Последние матчи: в последнем матче чемпионата волгоградский клуб не смог забить мячей в поединке против «Енисея», завершив встречу со счетом 0:0.

В зимнюю паузу команда сыграла пять товарищеских поединков. «Ротор» выиграл у «Актобе» (2:0) и «Черноморца» (5:0), а проиграл встречи против «Енисея» (1:2), «Термез Сурхана» (0:1) и «Волги» из Ульяновска (1:3).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ротор» находится в четырех баллах от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ. Отметим, что клуб в последних семи матчах в Первой лиге смог выиграть всего один поединок.

Статистика для ставок

«Ротор» не выигрывает три матча кряду в Первой лиге

«Спартак» проиграл три матча из последних четырех в чемпионате

В первом круге «Спартак» обыграл «Ротор» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.02. Ничья оценена в 3.00, победа оппонента — 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.38.

Прогноз: Сыграем на победе костромского «Спартака» в этом поединке. Это основная ставка.

2.02 Победа «Спартака» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Спартак» Кострома — «Ротор» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Спартака» в матче за 2.02.

Прогноз: Ожидаем, что в матче команды смогут забить больше 2,5 мячей. Это дополнительная ставка.

2.67 ТБ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.67 на матч «Спартак» Кострома — «Ротор» принесёт прибыль 1670₽, общая выплата — 2670₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в поединке за 2.67.