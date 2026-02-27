прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.00

28 февраля в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Анже». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Монако — Анже с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» на 3 очка отстает от искомой шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Монегаски» не уступили ПСЖ (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Лансу» (3:2). А вот поединок с тем же ПСЖ завершился коллизией (2:3).

В пяти своих последних матчах команда победила два раза. В этих поединках «Монако» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Монегаски» нынче несколько улучшили свои результаты. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Монако» традиционно удачно противостоит «Анже». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» окопались в середняках Лиги 1. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Анже» на 8 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-белые» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда была бита «Лорьяном» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкой «Тулузе» (1:0).

При этом «Анже» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Черно-белые» ершисты, однако нестабильны. Команда уступила 2 раза подряд.

При этом «Анже» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «монегасков» команда не может одолеть уже больше года.

«Черно-белые» явно намерены прервать серию своих неудач. Команда вполне способна отыскать свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Монако» намерен подтянуться к зоне еврокубков, к тому же исторически успешно противостоит «Анже».

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Монако» — «Анже» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.71 Ничья во 2 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч «Монако» — «Анже» позволит вывести на карту выигрыш 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.71

Пять причин, почему ставка зайдет