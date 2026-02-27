28 февраля в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Анже». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Монако — Анже с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» борются за попадание в еврокубки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» на 3 очка отстает от искомой шестой позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно.  «Монегаски» не уступили ПСЖ (2:2).

До того команда нанесла поражение «Лансу» (3:2).  А вот поединок с тем же ПСЖ завершился коллизией (2:3).

В пяти своих последних матчах команда победила два раза.  В этих поединках «Монако» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Монегаски» нынче несколько улучшили свои результаты.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Монако» традиционно удачно противостоит «Анже».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» окопались в середняках Лиги 1.  Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Анже» на 8 очков отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Черно-белые» уступили «Лиллю» (0:1).

До того команда была бита «Лорьяном» (0:2).  А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкой «Тулузе» (1:0).

При этом «Анже» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Черно-белые» ершисты, однако нестабильны.  Команда уступила 2 раза подряд.

При этом «Анже» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот «монегасков» команда не может одолеть уже больше года.

«Черно-белые» явно намерены прервать серию своих неудач.  Команда вполне способна отыскать свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Монако» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Монако» намерен подтянуться к зоне еврокубков, к тому же исторически успешно противостоит «Анже».

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.71

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Черно-белые» уступили в двух своих последних матчах
  • «Монако» в 4 своих последних поединках забивал не меньше 4 мячей
  • «Черно-белые» на выезде забили всего 6 мячей в 11 матчах
  • «Монако» в родных стенах забивает в среднем 2 гола за матч
  • «Анже» в турнирной таблице выездных матчей находится на 14 месте