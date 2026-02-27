прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 2.12

28 февраля в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Вильярреал». Начало игры — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Барселона — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонская команда является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне.

В настоящий момент в активе «благрунас» 61 очко и первая строчка в турнирной таблице.

В 25 матчах текущего сезона каталонцы смогли 67 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в прошлых тура «сине-гранатовые» разгромили «Леванте» (3:0), но проиграли «Жироне» (1:2).

До этого же коллектив из столицы Каталонии крупно уступил «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном поединке Кубка Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы Френки де Йонг, Андреас Кристенсен и Гави, а дисквалифицирован — Жерар Мартен.

Состояние команды: сейчас «Барселона» опережает второй «Реал» только на одно очко. Именно между этими двумя командами и будет разыгрываться чемпионство.

Подопечным Ханса-Дитера Флика будет крайне сложно отыграться в Кубке Испании, а вот в Лиге чемпионов «Барселона» является одним из главных претендентов на победу, но будет сложно, ведь соперники очень сложные.

«Вильярреал»

Турнирное положение: команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон в этом сезоне Примеры выступает крайне успешно.

Сейчас в активе «желтой подлодки» 51 зачетный балл и третья строчка в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 47:27.

Последние матчи: в прошлых турах «Вильярреал» переиграл «Валенсию» (2:1) и «Леванте» (1:0).

До этого же подопечные Марселино проиграли «Хетафе» (1:2) и выиграли у «Эспаньола» (4:1).

Не сыграют: в лазарете Жерар Морено, Хуан Фойт, Логан Коста и По Кабаньес.

Состояние команды: «Вильярреал» точно должен занять место, которое позволит команде участвовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. У команды все для этого есть — и игра, и результат.

В этом сезоне «Вильярреал» приятно удивляет и вполне может залезть даже в призы.

Статистика для ставок

«Барселона» проиграла 2 из последних 3 матчей

«Вильярреал» выиграл 3 из 4 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Барселона» переиграла «Вильярреал» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.40, а победа «Вильярреала» — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.55.

Прогноз: команды в этом сезоне играют результативно, поэтому ожидаем много голов.

2.12 тотал больше 4 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Барселона» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: тотал больше 4 за 2.12.

Прогноз: «Вильярреал» вполне способен удивить и отобрать очки у «Барселоны».

2.85 ничья или победа Вильярреала Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Барселона» — «Вильярреал» позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ничья или победа «Вильярреала» за 2.85.