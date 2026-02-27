28 февраля в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Вильярреал». Начало игры — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Барселона — Вильярреал с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Барселона»
Турнирное положение: каталонская команда является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне.
В настоящий момент в активе «благрунас» 61 очко и первая строчка в турнирной таблице.
В 25 матчах текущего сезона каталонцы смогли 67 раз поразить ворота соперника и 25 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых тура «сине-гранатовые» разгромили «Леванте» (3:0), но проиграли «Жироне» (1:2).
До этого же коллектив из столицы Каталонии крупно уступил «Атлетико» (0:4) в первом полуфинальном поединке Кубка Испании.
Не сыграют: травмированы Френки де Йонг, Андреас Кристенсен и Гави, а дисквалифицирован — Жерар Мартен.
Состояние команды: сейчас «Барселона» опережает второй «Реал» только на одно очко. Именно между этими двумя командами и будет разыгрываться чемпионство.
Подопечным Ханса-Дитера Флика будет крайне сложно отыграться в Кубке Испании, а вот в Лиге чемпионов «Барселона» является одним из главных претендентов на победу, но будет сложно, ведь соперники очень сложные.
«Вильярреал»
Турнирное положение: команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон в этом сезоне Примеры выступает крайне успешно.
Сейчас в активе «желтой подлодки» 51 зачетный балл и третья строчка в турнирной таблице.
Коллектив из одноименного города имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 47:27.
Последние матчи: в прошлых турах «Вильярреал» переиграл «Валенсию» (2:1) и «Леванте» (1:0).
До этого же подопечные Марселино проиграли «Хетафе» (1:2) и выиграли у «Эспаньола» (4:1).
Не сыграют: в лазарете Жерар Морено, Хуан Фойт, Логан Коста и По Кабаньес.
Состояние команды: «Вильярреал» точно должен занять место, которое позволит команде участвовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. У команды все для этого есть — и игра, и результат.
В этом сезоне «Вильярреал» приятно удивляет и вполне может залезть даже в призы.
Статистика для ставок
- «Барселона» проиграла 2 из последних 3 матчей
- «Вильярреал» выиграл 3 из 4 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Барселона» переиграла «Вильярреал» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.40, а победа «Вильярреала» — в 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.55.
Прогноз: команды в этом сезоне играют результативно, поэтому ожидаем много голов.
Ставка: тотал больше 4 за 2.12.
Прогноз: «Вильярреал» вполне способен удивить и отобрать очки у «Барселоны».
Ставка: ничья или победа «Вильярреала» за 2.85.