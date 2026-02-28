«Барселона» возвращается на «Камп Ноу» в статусе лидера чемпионата и с возможностью увеличить отрыв от «Реала» до четырёх очков. Однако соперник более чем серьёзный, «Вильярреал» идёт третьим и уже не раз доказывал, что умеет побеждать в Каталонии. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

14' Фермин отлично отдал в штрафную на Кунде, тот в касание бил в дальний угол, но совсем мимо створа отправил мяч.

13' В блестящем подкате Комесана выбил мяч из-под ног Феррана! Уже готовился бить из опасной позиции испанец.

12' Гарсия выбил мяч кулаком после подачи.

11' Гости вскрыли высокую линию обороны «Барсы», Микаутадзе убежал по правому флангу, но не смог найти момент для удара, отдал в центр штрафной – мяч ушёл на угловой.

08' Айозе Перес сместился с левого фланга в центр и пытался отдать вразрез на Микаутадзе, но Берналь перехватил.

06' Ямаль усадил на газон Кардону и прострелил в центр штрафной – там никого из партнёров.

05' Фермин чуть не привёз момент на свои ворота, неаккуратно перехватил пас Пепе.

03' Фермин бил в дальний угол после паса Ямаля, Вейга заблокировал!

03' У Микаутадзе не получилась скидка на левый фланг, могло быть опасно.

01' «Вильярреал» начал с центра, поехали!

До матча

18:15 Около 13 градусов сегодня в Барселоне, на «Камп Ноу» слегка облачно.

18:05 Стартовые составы команд:

«Барселона»: Гарсия, Кунде, Кубарси, Гарсия, Бальде, Фермин, Берналь, Ольмо, Ламин Ямаль, Торрес, Рафинья.

«Вильярреал»: Жуниор, Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Молейро, Гуйе, Комесанья, Пепе, Микаутадзе, Перес.

17:50 Судейская бригада матча: главный арбитр: Исидро Диас де Мера (Испания); ассистенты: Диего Сантаурсулa, Рубен Кампо (оба — Испания); VAR: Марио Мелеро (Испания); ассистент VAR: Хосе Луис Мунуэра (Испания); четвёртый арбитр: Фернандо Буэно (Испания).

«Барселона»

Команда Ханси Флика пережила непростой отрезок, болезненные поражения от «Атлетико» (0:4) и «Жироны» (1:2) заставили усомниться в стабильности лидера. Однако уверенная победа над «Леванте» (3:0) позволила каталонцам вернуть первую строчку и частично восстановить уверенность.

В чемпионате «Барса» выиграла 20 из 25 матчей, забив 67 мячей. В атаке команда традиционно мощна: Ферран Торрес, Ламин Ямаль и Роберт Левандовский стабильно приносят результат, а разнообразие впереди делает каталонцев крайне опасными в позиционном нападении.

При этом оборона остаётся зоной риска. Ошибки при выходе из-под прессинга и потери в центре поля уже стоили очков. Против организованного и быстрого «Вильярреала» любая небрежность может быть наказана, поэтому хозяевам придётся сыграть более дисциплинированно и сбалансированно.

«Вильярреал»

Команда Марселино проводит сильный сезон и идёт третьей, отставая от вершины на 10 очков. Победа над «Валенсией» (2:1) продолжила удачную серию, «жёлтая субмарина» выиграла три из последних четырёх матчей и вновь выглядит уверенно.

Особое внимание к выездной форме. «Вильярреал» выиграл два последних гостевых матча против «Барселоны», включая яркую победу 5:3 в январе 2024 года. Более того, в последних четырёх визитах в Каталонию гости трижды брали верх — редкий показатель для матчей против лидера.

Тактически «Вильярреал» остаётся верен компактной схеме 4-4-2 с быстрыми переходами в атаку. Айозе Перес и Жорж Микаутадзе способны наказать за малейшую потерю концентрации, а команда в целом умеет играть вторым номером и эффективно использовать пространство за спинами защитников.