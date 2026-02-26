прогноз на матч Серии A, ставка за 2.45

27 февраля в 27-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Парма — Кальяри с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Парма»

Турнирное положение: «Крестоносцы» пытаются избежать борьбы за выживание. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Парма» на 8 пунктов опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Крестоносцы» переиграли «Милан» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Вероне» (2:1). Плюс поединок с «Болоньей» завершился натужным успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Парма» добыла 3 виктории. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Крестоносцы» нынче заметно прибавили в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Парма» традиционно неудачно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Россоблу» привычно сражаются за выживание. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» на 5 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Россоблу» не уступили «Лацио» (0:0).

До того команда была бита скромным «Лечче» (0:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Роме» (0:2).

При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Россоблу» ныне угодили в кризис. Команда не забивает уже три матча подряд.

При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и не побеждает команда уже 3 матча кряду.

Команда уже без малого 3 года не проигрывает «Парме». Вот и в этом поединке «россоблу» твердо намерены разжиться очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Парма» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.83, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Парма» намеревается закрепиться в середняках лиги, к тому же победила в трех своих последних поединках.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится паритетом.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.12

