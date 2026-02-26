Отдалится ли «Алавес» от опасной зоны?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.90

27 февраля в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Алавес». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Леванте — Алавес с коэффициентом для ставки за 2.90.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» пытаются избежать вылета в Сегунду. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» на 7 пунктов отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» уступили «Барселоне» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Вильярреала» (0:1). Плюс поединок с «Валенсией» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Леванте» добыл лишь одну ничью. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Лягушки» нынче приуныли в плане результатов. Команда уступила в 4 своих последних поединках.

Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Алавес». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» привычно сражаются за выживание. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» на 3 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Славные» не смогли одолеть «Жирону» (2:2).

До того команда поделила очки с «Севильей» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Хетафе» (0:2).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Славные» ныне угодили в кризис. Команда не может победить 4 матча кряду.

При этом «Алавес» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и проблемы с реализацией решить все никак не удается.

Команда уже без малого 3 года не проигрывает «Леванте». Вот и в этом поединке «славные» твердо намерены разжиться заветными очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Леванте» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.62. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: «Алавес» постарается отдалиться от зоны вылета, к тому же оппонент находится в глубоком кризисе.

Ставка: Победа «Алавеса» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00

Пять причин, почему ставка зайдет