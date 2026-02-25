26 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Фиорентина» и «Ягеллония». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Ягеллония с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиалки» в своем чемпионате выступают неудачно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Фиорентина» лишь только-только выбралась из зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фиалки» переиграли «Пизу» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Ягеллонии» (3:0). Да и поединок с крепким «Комо» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Фиалки» нынче выглядят симпатично. Команда победила три раза подряд.
Причем «Фиорентина» не пропускала в двух своих последних поединках. А вот не проигрывают флорентийцы уже 4 матча подряд.
«Ягеллония»
Турнирное положение: «Яга» бьется за чемпионство в Польше. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Ягеллония» на 2 очка оторвалась от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Яга» не смогли одолеть «Радомяк» (1:1).
До того команда была бита «Фиорентиной» (0:3). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Краковией» (0:0).
При этом «Ягеллония» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Яга» нынче смотрится не столь выгодно. Команда не может победить уже 3 матча кряду.
При этом «Ягеллония» в Лиге конференций забивает чуть реже гола за матч. Да и поражение от «фиалок» получилось чересчур болезненным.
Поляки наверняка будут действовать максимально активно. «Яге» ничего другого не остается, кроме как банально идти ва-банк.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Фиалки» нынче на подъеме, и в родных стенах постараются довершить начатое в Польше.
Ставка: Фора «Фиорентины» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «фиалки» в первом тайме одолеют «Ягеллонию».
Ставка: Победа «Фиорентины» в 1 тайме за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Яга» в Лиге конференций забивает чуть реже гола за матч
- «Фиорентина» победила в 3 своих последних матчах
- «Фиалки» в 2 последних поединках оставляли свои владения сухими
- Поляки не побеждают уже 3 матча подряд
- «Фиорентина» в рамках Лиги конференций в среднем пропускает чуть реже гола за матч