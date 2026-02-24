25 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «ПСЖ» и «Монако». Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч ПСЖ — Монако с коэффициентом для ставки за 2.01.

«ПСЖ»

Турнирное положение: Парижский клуб идет лидером чемпионата Франции, имея в активе 54 балла после 23 туров. Отрыв от второго места всего два балла. «ПСЖ» смог 17 раз обыграть своих соперников, три раза сыграл вничью и трижды потерпел поражение.

Последние матчи: в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» смог обыграть «Монако» со счетом 3:2, однако игра началась по сценарию монегасков. На два мяча соперника в первом тайме ответ пришел от Дезире Дуэ на 29-й минуте, Ашрафа Хакими на 41-й, и вновь от Дуэ на 67-й.

Ранее клуб проиграл в Лиге 1 «Ренну» со счетом 1:3 и разгромил туром позже «Мец» со счетом 3:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Усман Дембеле, Сенни Меюлю, Фабиан Руис и Кентен Нджанту в списке травмированных.

Состояние команды: «ПСЖ» полностью заслужил победу в первом матче. Команда владела мячом 80% игрового времени, нанесла 30 ударов в сторону ворот, из которых десять пришли в створ. Учитывая статистику, удивительно, что на табло разница всего в один мяч по итогам 90 минут.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» располагается вне зоны еврокубков в Лиге 1. Монегаски идут на восьмой строчке, набрав 34 балла при десяти победах, четырех матчах вничью и девяти поражениях.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: «Монако» удивил своих оппонентов в первом матче. Команда открыла счет на 1-й минуте благодаря голу Балогуна с передачи Александра Головина а после Балогун оформил дубль на 18-й с передачи уже Аклиуша. Однако далее клуб сел в глухую оборону, допустив большой шквал атак на свои ворота. В итоге проигрыш со счетом 2:3.

Ранее клуб смог обыграть «Нант» со счетом 3:1 в Лиге 1 и туром позже вновь добыл три очка, выиграв у «Ланса» со счетом 3:2.

Не сыграют: Такуми Минамино, Лукаш Градецки, Поль Погба, Кристиан Мависса, Мохаммед Салису, Эрик Дайер, Кассум Уаттара и Манес Аклиуш в списке травмированных. Александр Головин дисквалифицирован за прямую красную карточку в первом матче.

Состояние команды: «Монако» сохраняет шансы навязать борьбу столичному клубу, однако на «Парк де Пренс» никому не просто, учитывая преимущество «ПСЖ» в один мяч. Да, не большое преимущество, но даже его забрать у парижан будет очень тяжело. Плюс большой список травмированных игроков создает трудности с формированием состава.

Статистика для ставок

Первая игра в Монако завершилась со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ»

«ПСЖ» выиграл четыре из последних пяти поединков

«Монако» пропустил девять мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «ПСЖ» дают 1,25, а на «Монако» — 9,40, ничью букмекеры оценивают в 6,80

Тотал меньше 2,5 идет за 3,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,28.

Прогноз: Не будем скрывать ожидания и сыграем на победе «ПСЖ» в матче с форой (-2).

2.01 Фора «ПСЖ» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «ПСЖ» — «Монако» позволит вывести на карту выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Фора «ПСЖ» (-2) в матче за 2.01.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ожидание голов только от одной из команд.

2.23 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «ПСЖ» — «Монако» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.23.