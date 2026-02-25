В среду, 25 февраля, ПСЖ примет на своем поле «Монако» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

33' Аладжи Бамба («Монако»)грубо сыграл на правой бровке защиты и буквально скосил Дезире Дуэ (ПСЖ).

31' Филипп Кён («Монако») ошибся с передачей, мяч довели до Дезире Дуэ (ПСЖ), но тот не попал в створ ворот.

30' Ламин Камара («Монако») ударил метров с тридцати по воротам — Матвей Сафонов (ПСЖ) уверенно поймал мяч в руки!

28' Мамаду Кулибали («Монако»)заработал угловой, ударив в ногу Нуну Мендеша (ПСЖ) при развороте.

26' Хвича Кварацхелия (ПСЖ) получил по ногам в центре поля, хозяева быстро разыграли этот стандарт.

24' Денис Закария («Монако») не успел за рывком соперника и снес его — это первая желтая карточка в матче!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 3 Удары мимо 3 62 Владение мячом 38 0 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 2 Фолы 6

23' Вандерсон («Монако») активно отработал на фланге в защите и мяч от его ноги ушел на угловой.

22' Прямой удар по воротам со штрафного от Хвичи Кварацхелия (ПСЖ) пришелся выше перекладины!

21' Хвича Кварацхелия (ПСЖ) рухнул на газон в трех метрах от линии штрафной — сфолил Аладжи Бамба («Монако»).

20' Магнес Аклиуш («Монако») не успел за движением Нуну Мендеша (ПСЖ) и сил его вблизи своей штрафной.

18' Бредли Баркола (ПСЖ) пытался догнать быструю передачу с середины поля, но голкипер гостей вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

16' Дезире Дуэ (ПСЖ) прорвался по левой бровке к углу штрафной и пробил внешней стороной стопы — мяч оказался в руках Филиппа Кёна («Монако»)!

14' Тотальный контроль мяча у хозяев, но половину поля они переходят редко и опасных моментов не создают.

12' Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) ударил сзади по ногам Ламина Камара («Монако») и это фол в пользу гостевой команды.

11' Тило Керер («Монако») выпрыгнул выше всех на линии вратарской и пробил головой — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

10' Фоларин Балогун («Монако») отлично отработал у лицевой линии и заработал угловой для своей команды.

09' Мамаду Кулибали («Монако») получил шикарный пас от Магнеса Аклиуша («Монако») и не попал в пустые ворота с семи метров!

08' Хвича Кварацхелия (ПСЖ) пробросил мяч по флангу, но Ваут Фас («Монако») вышел победителем из этой дуэли.

07' Бредли Баркола (ПСЖ) прострелил в центр штрафной, а там Жоау Невеш (ПСЖ) пробил, но мяч полетел далеко от ворот.

05' Ваут Фас («Монако») нанес удар из-за пределов штрафной, но не попал в створ ворот.

04' Жоау Невеш (ПСЖ) отдал слишком неточную передачу и Магнес Аклиуш («Монако») прервал ее, убежав контратаку.

03' Витинья (ПСЖ) нанес удар с нерабочей ноги, но мяч угодил в одного из защитников — мяч вновь у парижан.

02' С первых секунд хозяева взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную затяжную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч ПСЖ — «Монако» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Парк-де-Пренс». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

22:55 Сегодня в Париже облачно, во время матча температура будет около +11℃.

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии.

22:40 Сегодняшний матч пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс», который вмещает 48 229 зрителей.

22:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Монако». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

ПСЖ: Сафонов Матвей, Хакими Ашраф, Маркиньос Маркос, Пачо Вильян, Мендеш Нуну, Заир-Эмери Уоррен, Витинья, Невеш Жоау, Кварацхелия Хвича, Дуэ Дезире, Баркола Бредли.

«Монако»: Кён Филипп, Вандерсон, Фас Ваут, Керер Тило, Кайо Энрике, Бамба Аладжи, Закария Денис, Кулибали Мамаду, Камара Ламин, Аклиуш Магнес, Балогун Фоларин.

ПСЖ

ПСЖ не смог пробиться в ТОП-8 Лиги чемпионов в рамках общего этапа и теперь вынужден играть стыковые матчи в 1/16 финала. Игра с «Монако» в первом матче получилось непростой для подопечных Луиса Энрике: уже на 18-й минуте они уступали в счете (0:2). Но недаром в прошлом сезоне парижане выиграли ЛЧ. Они сумели не только сравнять счет, но вырвать победу, забив три мяча подряд (3:2). Теперь их устроит даже ничья.

К этому матчу ПСЖ подходит в отличном настроении, ведь накануне в рамках чемпионата Франции команда уверенно обыграла «Мец» (3:0) и вышла в единоличные лидеры турнира. Помог ПСЖ в этом и «Монако», обыгравший прямого конкурента. В итоге у парижан первое место в национальном первенстве и отличные шансы на общий успех в 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Монако»

Для «Монако» нынешний розыгрыш Лиги чемпионов складывается неоднозначно. Команда с большим трудом пробилась в плей-офф, заняв лишь 21-е место в турнирной таблице в рамках общего этапа. Естественно, что с такой итоговой позицией никто простой в соперники не достался бы, вот и приходится сражаться с действующим чемпионом ЛЧ.

В национальном первенстве Франции общие результаты команды оставляют желать лучшего — только восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 и это даже не еврокубковая зона. Тем не менее, в двух последних турах «монегаски» одержали победы: дома над «Нантом» (3:1) и в гостях над «Лансом» (3:2). Последний на момент встречи лидировал в чемпионате!

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно часто, так как представляют одну федерацию футбола и выступают в Лиге 1. Напомним, что неделей ранее соперники провели первый матч 1/16 финала ЛЧ, в котором волевую победу одержал ПСЖ (3:2). Ранее в нынешнем сезоне они пересекались в чемпионате Франции, в той встрече «Монако» выиграл на своем поле со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.01