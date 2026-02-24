25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Монако с коэффициентом для ставки за 6.50.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане в своем чемпионате бьются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ на два очка опережает идущий следом «Ланс». А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Парижане легко переиграли «Мец» (3:0).
До того команда с трудом одолела «Монако» (3:2). А вот поединок с «Ренном» завершился болезненной коллизией (1:3).
В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл четыре виктории. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Парижане явно поборются за победу в Лиге чемпионов. Да и в родных стенах команда явно не будет действовать на удержание минимального преимущества.
Причем ПСЖ традиционно неудачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.
«Монако»
Турнирное положение: «Монегаски» проводят крайне противоречивый сезон. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Монако» на 3 очка отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Монегаски» переиграли «Ланс» (3:2).
До того команда с боем уступила ПСЖ (2:3). А вот чуть ранее она уверенно одолела скромный «Нант» (3:1).
При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Монегаски» ныне не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.
При этом «Монако» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и в кадровом плане у команды имеется целый ряд пробоин.
«Монегаски» после неудачи в первой встрече явно будут рисковать. Вот только соперник выглядит куда симпатичнее во всех компонентах.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.28 и 3.40.
Прогноз: «Монегаски» постараются отыграть минимальный гандикап, вот только оппонент выглядит более монолитно.
Ставка: Ничья за 6.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «монегаски» сумеют пройти парижский барьер.
Ставка: Проход «Монако» за 11.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Монегаски» в ноябре сумели одолеть ПСЖ (1:0)
- ПСЖ в Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч
- Парижане имеют серьезные кадровые проблемы в виде травмы ведущего форварда Усмана Дембеле и хавбека Сенни Маюлу
- Форвард «монегасков» Фоларин Балогун находится в отличных кондициях, и уже наколотил 5 мячей в Лиге чемпионов
- «Монако» победил в 2 своих последних матчах чемпионата