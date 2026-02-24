А давайте-ка поставим на паритет?!

дерзкая ставка за 6.50 на матч Лиги чемпионов

25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Монако с коэффициентом для ставки за 6.50.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане в своем чемпионате бьются за чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на два очка опережает идущий следом «Ланс». А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Парижане легко переиграли «Мец» (3:0).

До того команда с трудом одолела «Монако» (3:2). А вот поединок с «Ренном» завершился болезненной коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл четыре виктории. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Парижане явно поборются за победу в Лиге чемпионов. Да и в родных стенах команда явно не будет действовать на удержание минимального преимущества.

Причем ПСЖ традиционно неудачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» проводят крайне противоречивый сезон. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Монако» на 3 очка отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Монегаски» переиграли «Ланс» (3:2).

До того команда с боем уступила ПСЖ (2:3). А вот чуть ранее она уверенно одолела скромный «Нант» (3:1).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Монегаски» ныне не блещут стабильностью результатов. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Монако» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и в кадровом плане у команды имеется целый ряд пробоин.

«Монегаски» после неудачи в первой встрече явно будут рисковать. Вот только соперник выглядит куда симпатичнее во всех компонентах.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.28 и 3.40.

Прогноз: «Монегаски» постараются отыграть минимальный гандикап, вот только оппонент выглядит более монолитно.

Ставка: Ничья за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «монегаски» сумеют пройти парижский барьер.

Ставка: Проход «Монако» за 11.00

