25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Монако с коэффициентом для ставки за 6.50.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане в своем чемпионате бьются за чемпионство.  Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на два очка опережает идущий следом «Ланс».  А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно.  Парижане легко переиграли «Мец» (3:0).

До того команда с трудом одолела «Монако» (3:2).  А вот поединок с «Ренном» завершился болезненной коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл четыре виктории.  В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: Парижане явно поборются за победу в Лиге чемпионов.  Да и в родных стенах команда явно не будет действовать на удержание минимального преимущества.

Причем ПСЖ традиционно неудачно противостоит «Монако».  В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» проводят крайне противоречивый сезон.  Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Монако» на 3 очка отстает от зоны еврокубков.  При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Монегаски» переиграли «Ланс» (3:2).

До того команда с боем уступила ПСЖ (2:3).  А вот чуть ранее она уверенно одолела скромный «Нант» (3:1).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Монегаски» ныне не блещут стабильностью результатов.  Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Монако» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Да и в кадровом плане у команды имеется целый ряд пробоин.

«Монегаски» после неудачи в первой встрече явно будут рисковать.  Вот только соперник выглядит куда симпатичнее во всех компонентах.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26.  Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с принципиально разными коэффициентами — 1.28 и 3.40.

Прогноз: «Монегаски» постараются отыграть минимальный гандикап, вот только оппонент выглядит более монолитно.

Ставка: Ничья за 6.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «монегаски» сумеют пройти парижский барьер.

Ставка: Проход «Монако» за 11.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Монегаски» в ноябре сумели одолеть ПСЖ (1:0)
  • ПСЖ в Лиге чемпионов в среднем пропускают чаще гола за матч
  • Парижане имеют серьезные кадровые проблемы в виде травмы ведущего форварда Усмана Дембеле и хавбека Сенни Маюлу
  • Форвард «монегасков» Фоларин Балогун находится в отличных кондициях, и уже наколотил 5 мячей в Лиге чемпионов
  • «Монако» победил в 2 своих последних матчах чемпионата