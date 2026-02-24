прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.28

25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ювентус — Галатасарай с коэффициентом для ставки за 2.28.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Зебры» в своем чемпионате бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ювентус» на 4 пункта отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Зебры» уступили «Комо» (0:2). До того команда потерпела поражение от «Галатасарая» (2:5). Да и поединок с «Интером» завершился коллизией (2:3).

В пяти своих последних матчах «Ювентус» добыл лишь одну ничью. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Зебры» нынче угодили в кризис. Да и отыграть гандикап в три гола будет крайне сложно.

Причем «Ювентус» традиционно неудачно противостоит «Галатасараю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 3 поражениях.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионство в Суперлиге. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Коньяспору» (0:2). До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (5:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Эюпспору» (5:1).

При этом «Галатасарай» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Львы» ныне смотрятся весьма выгодно. Команда до последней коллизии победила 5 раз кряду.

При этом «Галатасарай» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс Виктор Осимхен настрелял 6 мячей в Лиге чемпионов.

Команда добилась уверенного успеха в первой встрече. Тем не менее, турки и в ответном поединке не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.

Прогноз: «Ювентус» постарается отыграть гандикап в три мяча, однако бледновато выглядел в последних матчах.

2.28 «Галатасарай» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Ювентус» — «Галатасарай» принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: «Галатасарай» не проиграет за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.

2.62 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч «Ювентус» — «Галатасарай» принесёт чистый выигрыш 1620₽, общая выплата — 2620₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.62

