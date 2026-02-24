25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ювентус — Галатасарай с коэффициентом для ставки за 2.28.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Зебры» в своем чемпионате бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ювентус» на 4 пункта отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провалила. «Зебры» уступили «Комо» (0:2). До того команда потерпела поражение от «Галатасарая» (2:5). Да и поединок с «Интером» завершился коллизией (2:3).
В пяти своих последних матчах «Ювентус» добыл лишь одну ничью. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Зебры» нынче угодили в кризис. Да и отыграть гандикап в три гола будет крайне сложно.
Причем «Ювентус» традиционно неудачно противостоит «Галатасараю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 3 поражениях.
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Львы» привычно сражаются за чемпионство в Суперлиге. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Галатасарай» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Коньяспору» (0:2). До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (5:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Эюпспору» (5:1).
При этом «Галатасарай» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Львы» ныне смотрятся весьма выгодно. Команда до последней коллизии победила 5 раз кряду.
При этом «Галатасарай» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс Виктор Осимхен настрелял 6 мячей в Лиге чемпионов.
Команда добилась уверенного успеха в первой встрече. Тем не менее, турки и в ответном поединке не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.45 и 2.60.
Прогноз: «Ювентус» постарается отыграть гандикап в три мяча, однако бледновато выглядел в последних матчах.
Ставка: «Галатасарай» не проиграет за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.62
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Львы» в среднем забивают чаще 2 голов за матч
- «Ювентус» уступил в 3 своих последних поединках
- «Зебры» имеют серьезные кадровые проблемы в виде травмы защитника Бремера и дисквалификаций защитников Андреа Камбьязо и Хуана Кабаля
- «Ювентус» не может победить уже 5 матчей подряд
- Стамбульцы на выезде пропускают в среднем реже одного мяча за матч