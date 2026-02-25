В среду, 25 февраля, «Ювентус» примет «Галатасарай» в рамках 2-го стыкового матча Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

33' Желтая карточка показана Роланду Шаллаи, грубо сбил он Йылдыза в попытке сорвать быструю атаку «Юве».

31' Желтая карточка показана Кенану Йылдызу, за срыв атаки «Галатасарая».

30' Удар Кенана Йылдыза из пределов штрафной «Галатасарая», мяч по пути зацепил защитника гостей Санчеса и полетел в ближний угол ворот Чакыра, в прыжке совершил сейв вратарь гостей.

30' Якобс рвался по левому флангу атаки «Галатасарая», но простелить ему помешал защитник хозяев Гатти.

29' Позиционная атака «Галатасарая» не привела к угрозе ворот «Ювентуса».

27' Позиционная атака «Ювентуса», организованно обороняется «Галатасарай».

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 56 Владение мячом 45 5 Угловые удары 2 6 Фолы 2

25' Желтая карточка показана Ллойду Келли, за грубый фол в центре поля на Габриэле Сара.

24' Исмаил Якобс забросил мяч из аута в штрафную «Юве», Габриэл Сара пробил через себя, сильно мимо ворот полетел мяч.

22' Удар Консейсау с линии штрафной «Галатасарая» на исполнение, мяч рядом со штангой пролетел.

22' Сильный удар Локателли из-за пределов штрафной «Галатасарая», с трудом перевел мяч на угловой вратарь гостей Угурджан Чакыр.

19' Уэстон Маккенни заработал угловой для «Ювентуса».

17' С мячом игроки «Галатасарая», исключают таким образом угрозы своим воротам гости.

16' Прорыв Шику Консейсау в штрафную «Галатасарая» в пределах правил прервал защитник гостей Исмаил Якобс.

15' Подача в штрафную «Галатасарая», уверенно на выходе руками мяч забрал вратарь гостей Угурджан Чакыр.

14' Желтая карточка показана Виктору Осимхену., за грубый фол в середине поля на Маккенни.

13' Подача со штрафного к воротам «Ювентуса», но до удара не позволили довести дело футболистам из Турции хозяева.

11' Удар Осимхена из пределов штрафной «Ювентуса», вытянувшись в струнку вратарь хозяев Перин перевёл мяч на угловой «Галатасарая».

10' Подача Консейсау к воротам «Галатасарая», Тён Копмейнерс головой бил с линии вратарской, но послал мяч выше ворот.

08' Позиционная атака «Галатасарая» развивается в середине поля.

07' При нарушениях «Ювентуса», не спешат подниматься с газона футболисты «Галатасарая», сбивая темп игры.

06' Заброс Уэстона Маккенни из-за боково в штрафную «Галатасарая», отбились гости.

05' Повреждение у Лукаса Торрейры, упал он на газон, но впоследствии сам же поднялся.

04' Классная подача Йылдыза в штрафную «Галатасарая», головой бил Федерико Гатти с близкого расстояния, но послал мяч выше перекладины.

02' Давинсон Санчес головой пробил после подачи с углового «Галатасарая», в падении поймал мяч вратарь хозяев Маттиа Перин.

02' Барыш Алпер заработал угловой для «Галатасарая».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ювентуса».

22:57 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

«Ювентус» — «Галатасарай» globallookpress.com

22:50 Матч пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, вмещающем 45 666 зрителей.

22:40 Главным судей матча будет Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Стартовые составы команд

«Ювентус»: Перин, Гатти, Локателли, Келли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Калюлю, Йылдыз, Копмейнерс, Консейсау, Дэвид.

«Галатасарай»: Чакыр, Шаллаи, Якобс, Санчес, Бардакджи, Ланг, Торрейра, Сара, Лемина, Осимхен, Йылмаз.

«Ювентус»

«Зебры» в своем чемпионате бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы. При этом «Ювентус» на 4 пункта отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провалила. «Зебры» уступили «Комо» (0:2). До того команда потерпела поражение от «Галатасарая» (2:5). Да и поединок с «Интером» завершился коллизией (2:3). В пяти своих последних матчах «Ювентус» добыл лишь одну ничью. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 15.

«Зебры» нынче угодили в кризис. Да и отыграть гандикап в три гола будет крайне сложно. Причем «Ювентус» традиционно неудачно противостоит «Галатасараю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 3 поражениях.

«Галатасарай»

«Львы» привычно сражаются за чемпионство в Суперлиге. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Галатасарай» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Коньяспору» (0:2). До того команда нанесла поражение «Ювентусу» (5:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Эюпспору» (5:1). При этом «Галатасарай» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Львы» ныне смотрятся весьма выгодно. Команда до последней коллизии победила 5 раз кряду. При этом «Галатасарай» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс Виктор Осимхен настрелял 6 мячей в Лиге чемпионов. Команда добилась уверенного успеха в первой встрече. Тем не менее, турки и в ответном поединке не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Личные встречи

В последнем матче, который состоялся 17-го февраля в рамках 1-ой стыковой игры Лиги Чемпионов, «Галатасарай» дома победил со счетом 5:2. За всю историю команды сыграли между собой 7 матчей, в 3 играх победил «Галатасарай», в 1 «Ювентус», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

