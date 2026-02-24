прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.16

25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Боруссия Д с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» в своем чемпионате бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 5 пунктов отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бергамаски» переиграли «Наполи» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от дортмундцев (0:2). А вот поединок с «Лацио» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Аталанта» добыла 4 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Бергамаски» нынче несколько прибавили в плане результатов. Вот только отыграть гандикап в два гола будет задачей непростой.

Причем «Аталанта» традиционно неудачно противостоит дортмундцам. В четырех очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Чёрно-желтые» привычно сражаются за Серебряную салатницу. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» Д на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-желтые» не сумели одолеть «РБ Лейпциг» (2:2).

До того команда переиграла «Аталанту» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром ершистому «Майнцу» (4:0).

При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Чёрно-желтые» ныне смотрятся весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.

При этом «Боруссия» Д в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато Серу Гирасси настрелял 4 мяча в Лиге чемпионов.

Команда добилась уверенного успеха в первой встрече. Тем не менее, немцы и в этом поединке не собираются отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Аталанта» попытается отыграть гандикап в два мяча, так что ждем от команды острых атак.

2.16 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Аталанта» — «Боруссия» Д позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Аталанты» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится паритетом.

2.60 Ничья во 2 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Аталанта» — «Боруссия» Д принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60

Пять причин, почему ставка зайдет