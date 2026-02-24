25 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Боруссия Д с коэффициентом для ставки за 2.16.
«Аталанта»
Турнирное положение: «Бергамаски» в своем чемпионате бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Аталанта» на 5 пунктов отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Бергамаски» переиграли «Наполи» (2:1).
До того команда потерпела поражение от дортмундцев (0:2). А вот поединок с «Лацио» завершился успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах «Аталанта» добыла 4 виктории. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Бергамаски» нынче несколько прибавили в плане результатов. Вот только отыграть гандикап в два гола будет задачей непростой.
Причем «Аталанта» традиционно неудачно противостоит дортмундцам. В четырех очных поединках команда победила один раз при 2 поражениях.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Чёрно-желтые» привычно сражаются за Серебряную салатницу. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Боруссия» Д на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-желтые» не сумели одолеть «РБ Лейпциг» (2:2).
До того команда переиграла «Аталанту» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром ершистому «Майнцу» (4:0).
При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Чёрно-желтые» ныне смотрятся весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.
При этом «Боруссия» Д в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато Серу Гирасси настрелял 4 мяча в Лиге чемпионов.
Команда добилась уверенного успеха в первой встрече. Тем не менее, немцы и в этом поединке не собираются отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.
Прогноз: «Аталанта» попытается отыграть гандикап в два мяча, так что ждем от команды острых атак.
Ставка: Победа «Аталанты» за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится паритетом.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Чёрно-желтые» в Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч
- «Аталанта» победила в 4 своих последних матчах из пяти
- «Чёрно-желтые» имеют серьезные кадровые проблемы в виде травм защитников Нико Шлоттербека и Никласа Зюле
- «Аталанта» дома в среднем набирает 2 очка за матч
- Дортмундцы на выезде пропускают в среднем чаще одного мяча за матч