Бергамаскам надо отыгрывать два мяча на домашней арене

После поражения 0:2 в Дортмунде «Аталанта» оказалась на краю вылета и теперь должна совершить камбек на своём поле. «Боруссия» приезжает в Бергамо с комфортным преимуществом, но без гарантии прохода дальше. На кону — путёвка в 1/8 финала и возможная встреча с «Арсеналом» или «Баварией». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

50' Скамакка скинул на Пашалича, тот пробил из штрафной прямо в Кобеля.

49' Гирасси принял мяч в штрафной, развернулся и пробил с правой — Карнесекки отразил!

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

45+1' Перерыв! Бергамаски отыграли необходимые два мяча за первый тайм, во второй половине решится судьба противостояния! Отдыхаем 15 минут!

45' ГООООООООЛ! «Аталанта» сравнивает счёт по сумме двух игр! Дзаппакоста принял мяч у штрафной «Боруссии» и пробил — мяч после рикошетов от Беллингема и Бенсебаини влетел в сетку! Кобель не успел среагировать, уже падал в угол вратарь. 2:0!

44' В долгой позиционной атаке игроки «Аталанты».

Статистика матча 4 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 5 Угловые удары 0 2 Офсайды 1 7 Фолы 3

42' Два раза подряд с угла поля подали хозяева, «Боруссия» отбилась усилиями Гирасси и Кобеля.

41' Угловой заработала «Аталанта».

40' Бенсебаини перепрыгнул Самарджича на фланге, не дал принять мяч сопернику.

39' Скамакка нарушил правила в атаке.

37' Залевский сместился с левого фланга в центр и пробил выше ворот!

34' Беллингем не дал пробить Самарджичу из штрафной! Скальвини простреливал от лицевой линии, могло получиться опасно.

32' В офсайде оказался Брандт.

30' Тонкую передачу в штрафную отдал Байер, Брандт бил в касание — Карнесекки вытащил!

29' У Бенсебаини не получился заброс вперёд, слишком сильным получился пас.

27' Байер навесил на дальнюю штангу, Гирасси дотянулся до мяча, но пробил мимо ближнего угла.

26' Байер снова бросал в штрафную из аута, неточно получилось.

24' Снова тащит Кобель! Скамакка отлично скинул под удар Залевскому, тот бил в дальний угол — кипер «Боруссии» дотянулся.

22' Залевский пробил из-за штрафной, Кобель забрал мяч после рикошета.

20' Гирасси заработал штрафной на половине поля «Аталанты», в борьбе перестарался де Рон.

18' Байер вбросил мяч в штрафную из-за боковой, у Гирасси не получилось зацепиться за мяч.

17' Отбилась «Боруссия» после навеса с угла поля.

16' Бернаскони в касание скидывал вдоль вратарской, Джан выбил мяч на угловой! Опасно атакуют хозяева.

15' Байер получил мяч в штрафной, но не смог обыграть Хина и упустил мяч за лицевую.

14' Гирасси отработал в своей штрафной и выбил мяч после навеса со стандарта.

13' Бенсебаини получает жёлтую карточку за подкат в ноги Дзаппакосты. Игроки «Боруссии» пропустит следующий матч.

12' Гирасси упал на половине поля соперника, арбитр не фиксирует нарушение.

09' Колашинац закрыл мяч корпусом от Байера, надёжно сыграл на своей половине.

07' Самарджич сбил Бенсебаини на половине поля «Боруссии», пауза в игре — на пользу гостей.

05' ГООООООЛ! Впереди «Аталанта»! Бернаскони прострелил с левого фланга, Бенсебаини неудачно сыграл в подкате и скинул мяч прямо под удар Скамакке, который без проблем замкнул в пустой угол. 1:0 сегодня и 1:2 по сумме двух матчей!

05' Пашалич скидывал в центр штрафной с дальней штанги, Джан перехватил мяч!

03' Залевский бил с острого угла, Кобель вытащил!

01' «Боруссия» начала с центра, поехали!

До матча

20:45 Около 9 градусов сегодня в Бергамо, отличная погода для плей-офф.

20:40 Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Карнесекки, Бернаскони, Колашинац, Хин, Скальвини, Дзаппакоста, де Рон, Пашалич, Залевский, Самарджич, Скамакка.

«Боруссия»: Кобель, Свенссон, Бенсебаини, Антон, Джан, Рюэрсон, Нмеча, Беллингем, Брандт, Байер, Гирасси.

20:20 Судейская бригада матча: главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания); ассистенты: Рауль Кабаньеро, Иньиго Прието (оба — Испания); VAR: Гильермо Куадра Фернандес (Испания); ассистент VAR: Карлос дель Серро Гранде (Испания); четвёртый арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Испания).

«Аталанта»

Несмотря на более высокое место на общем этапе, команда Раффаэле Палладино не сумела подтвердить это в первой игре. В Германии бергамаски нанесли всего семь ударов и уступили по делу, Серу Гирасси и Максимилиан Байер реализовали свои моменты, а «Аталанта» выглядела неожиданно скованной.

В Европе у «Ла Деа» наметился спад: три поражения подряд в Лиге чемпионов, включая январские неудачи. Чтобы пройти дальше, итальянцам нужно отыграть дефицит в два мяча после первого матча. Последний подобный подвиг в турнире — камбек «Ливерпуля» против «Барселоны» в 2019 году.

Зато во внутреннем первенстве «Аталанта» набрала ход. В 2026 году команда не проигрывает в Серии А, а на выходных обыграла «Наполи» (2:1), проявив характер. В Бергамо хозяева наверняка с первых минут пойдут вперёд, делая ставку на интенсивность флангов и давление через стандарты, другого сценария у них просто нет.

«Боруссия Дортмунд»

Дортмундцы сделали важный шаг к 1/8 финала благодаря прагматичной и дисциплинированной игре дома. Команда Нико Ковача эффективно использовала пространство и показала зрелость в управлении темпом. Теперь задача — не растерять преимущество.

История на стороне «шмелей», во всех десяти еврокубковых противостояниях, где они выигрывали первый матч с разницей в два мяча, «Боруссия» доводила дело до конца. Более того, клуб регулярно выходит в 1/8 финала — это может стать седьмой подобной кампанией за восемь последних сезонов.

Однако расслабляться рано. В текущем розыгрыше дортмундцы уже пропускали по четыре мяча на выезде, а поездки в Италию традиционно даются тяжело. К тому же в Бундеслиге впереди «Классикер» с «Баварией», что создаёт дополнительный психологический фон. «Боруссии» придётся сыграть хладнокровно и компактно, один ранний пропущенный гол способен полностью изменить характер противостояния.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.16.