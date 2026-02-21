22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Лилль». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Анже — Лилль с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Анже»
Турнирное положение: «Черно-белые» ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Анже» на 5 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-белые» уступили «Лорьяну» (0:2).
До того команда переиграла крепкую «Тулузу» (1:0). Да и поединок с «Мецем» принес в копилку три очка (1:0).
Стоит отметить, что в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Анже» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Карлен Аркю — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Черно-белые» относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.
Причем «Анже» традиционно неудачно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены побороться за попадание в топ-6. «Черно-белые» явно не будут лишь обороняться.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Лилль» на 6 пунктов отстает от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Црвене Звезде» (0:1).
До того команда не сумела одолеть «Брест» (1:1). А вот чуть ранее она потеряла очки в матче с хиленьким «Мецем» (0:0).
При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Этан Мбаппе, Хамза Игаман — травмированы.
Состояние команды: «Доги» нынче находятся на спаде. К тому же клубный лазарет все никак не опустеет.
При этом «Лилль» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и безвыигрышная серия составляет уже четыре матча.
Все никак не раззабивается Оливье Жиру. Форвард-ветеран пока успел настрелять лишь 4 мяча в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается вернуться в победную колею.
Статистика для ставок
- «Доги» одолели «Анже» в 3 последних очных встречах
- «Лилль» не побеждал в 4 своих последних поединках
- «Анже» в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.
Прогноз: «Лилль» мотивирован вернуться на победный путь, и явно активно понесется в атаку с первых минут матча.
«Доги» способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Анже».
Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05