прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.45

22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Лилль». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Анже — Лилль с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Анже»

Турнирное положение: «Черно-белые» ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» на 5 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-белые» уступили «Лорьяну» (0:2).

До того команда переиграла крепкую «Тулузу» (1:0). Да и поединок с «Мецем» принес в копилку три очка (1:0).

Стоит отметить, что в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Анже» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Карлен Аркю — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Черно-белые» относительно преуспевают в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 2 раза подряд.

Причем «Анже» традиционно неудачно противостоит «Лиллю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены побороться за попадание в топ-6. «Черно-белые» явно не будут лишь обороняться.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» на 6 пунктов отстает от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доги» уступили «Црвене Звезде» (0:1).

До того команда не сумела одолеть «Брест» (1:1). А вот чуть ранее она потеряла очки в матче с хиленьким «Мецем» (0:0).

При этом «Лилль» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Этан Мбаппе, Хамза Игаман — травмированы.

Состояние команды: «Доги» нынче находятся на спаде. К тому же клубный лазарет все никак не опустеет.

При этом «Лилль» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и безвыигрышная серия составляет уже четыре матча.

Все никак не раззабивается Оливье Жиру. Форвард-ветеран пока успел настрелять лишь 4 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда постарается вернуться в победную колею.

Статистика для ставок

«Доги» одолели «Анже» в 3 последних очных встречах

«Лилль» не побеждал в 4 своих последних поединках

«Анже» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Лилль» мотивирован вернуться на победный путь, и явно активно понесется в атаку с первых минут матча.

«Доги» способны прибавить в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Анже».

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05