прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.75

20 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брест — Марсель с коэффициентом для ставки за 3.75.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» на 7 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» не уступили «Лиллю» (1:1).

До того команда уверенно переиграла «Лорьян» (2:0). А вот поединок с «Ниццей» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Мама Бальде, Брэдли Локо, Сумайла Кулибали — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Пираты» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Брест» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6. «Пираты» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

«Марсель»

Турнирное положение: «Провансальцы» уже вряд ли потянут чемпионскую гонку. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 5 пунктов отстает от первой тройки. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Провансальцы» не смогли одолеть «Страсбург» (2:2).

До того команда была в клочья разорвана ПСЖ (0:5). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ренном» (3:0).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Провансальцы» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Марсель» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Мейсон Гринвуд наколотил 14 мячей в чемпионате.

Команда в трех последних очных встречах одолела «Брест». Да и в нынешней диспозиции «провансальцы» намерены разжиться тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Провансальцы» не побеждают 2 матча кряду

«Марсель» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Брест» не проигрывает уже 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.

Прогноз: «Марсель» мотивирован вернуться на победный путь, да и «пираты» не будут лишь обороняться.

Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, тогда как оппонент в последних матчах не преуспевал.

Ставка: Ничья за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75