20 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Брест — Марсель с коэффициентом для ставки за 3.75.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках лиги. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» на 7 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» не уступили «Лиллю» (1:1).
До того команда уверенно переиграла «Лорьян» (2:0). А вот поединок с «Ниццей» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Мама Бальде, Брэдли Локо, Сумайла Кулибали — травмированы.
Состояние команды: «Пираты» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Брест» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6. «Пираты» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
«Марсель»
Турнирное положение: «Провансальцы» уже вряд ли потянут чемпионскую гонку. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Марсель» на 5 пунктов отстает от первой тройки. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Провансальцы» не смогли одолеть «Страсбург» (2:2).
До того команда была в клочья разорвана ПСЖ (0:5). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ренном» (3:0).
При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Провансальцы» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Марсель» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато Мейсон Гринвуд наколотил 14 мячей в чемпионате.
Команда в трех последних очных встречах одолела «Брест». Да и в нынешней диспозиции «провансальцы» намерены разжиться тремя очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Провансальцы» не побеждают 2 матча кряду
- «Марсель» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Брест» не проигрывает уже 3 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.71 и 2.10.
Прогноз: «Марсель» мотивирован вернуться на победный путь, да и «пираты» не будут лишь обороняться.
Номинальные хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, тогда как оппонент в последних матчах не преуспевал.
Ставка: Ничья за 3.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75