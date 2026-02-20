«Брест» примет «Марсель» в матче, который может серьёзно повлиять на борьбу за еврокубковые места. Хозяева постепенно выравнивают сезон и не проигрывают в чемпионате в феврале, тогда как «Марсель» переживает очередную перестройку и пытается стабилизироваться после смены тренера. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
32' Шардонне забрасывал вперёд, не прошёл пас.
29' ГОООООООЛ! Второй забил «Брест»! Снова Маньетти навесил в штрафную, Ажорк прыгнул выше всех и снова головой переиграл Рульи! 2:0!
27' Гуири красиво забросил в штрафную, Тимбер чуть-чуть не дотянулся до мяча и не смог пробить.
25' Гринвуд низом с правой ноги бил в дальний угол, мимо штанги прокатился мяч!
22' Эмерсон подключился к атаке и пытался сыграть в стенку с Гринвудом, но Мейсон неточную передачу отдал.
20' Гринвуд упал в штрафной после подката Гиндо, успел в мяч сыграть защитник.
19' Гуири нарушил правила на половине поля «Бреста».
17' Шардонне не успел к длинной передаче на левом фланге.
15' Ажорк получил мяч в отличной позиции у штрафной, но пробил мимо дальнего угла! Серьёзный провал в обороне у гостей был, мог второй забивать «Брест».
14' Гиндо красиво положил корпус и бил в ближний угол, Рульи перевёл мяч на угловой!
12' Простреливал с левого фланга Ажорк, не прошёл пас.
10' ГООООООЛ! «Брест» впереди! Маньетти навесил с левого фланга, мяч срикошетил от Агерда во вратарскую, Ажорк отлично подстроился под мяч и пробил головой в ближний угол. 1:0!
08' Гринвуд пробил со штрафного — выше ворот.
08' Эдерсон заработал штрафной на половине поля соперника, метров 26 до ворот.
07' У Веа не получился прострел в штрафную с правого фланга, перспективная атака была у «Марселя».
06' Думбия решился на удар издали, слишком далеко было до ворот, Рульи забрал мяч.
05' У Гринвуда не получилось пройти к воротам, неудобно пробросил себе Мейсон.
03' Маньетти навешивал в штрафную, защитники гостей выбили мяч.
01' «Марсель» начал с центра, поехали!
До матча
22:35 Стартовые составы команд:
«Брест»: Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне (к), Ляля, Шотар, Маньетти, Думбия, Дина Эбимбе, Дель Кастильо, Ажорк.
«Марсель»: Рульи, Веа, Павар, Агуэрд, Эмерсон, Хёйберг (к), Тимбер, Вермерен, Гринвуд, Пайшау, Гуири.
22:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Ромен Лиссорг (Франция); ассистенты — Юссеф Эль Хамзауи и Брис Парине Ле Теллье; четвёртый арбитр — Реми Ландри; видеоассистент (VAR) — Александр Кастро.
«Брест»
«Брест» подходит к встрече с серией без поражений в Лиге 1 в этом месяце. Ничья 1:1 с «Лиллем» стала подтверждением того, что команда Эрика Руа держит уровень, хотя вновь потеряла очки, ведя по ходу встречи. В 2026 году бретонцы уже дважды упускали победу после гола во втором тайме, недобрав в сумме четыре очка.
На своём поле «пираты» выглядят особенно уверенно. В феврале они обыграли «Лорьян», и теперь могут оформить две подряд домашние победы впервые в нынешнем календарном году. В матчах Лиги 1, где «Брест» забивает как минимум два мяча, команда не проигрывает весь сезон, а серия без поражений в чемпионате может достигнуть четырёх игр, это повторит их лучший отрезок в кампании-2025/26. Против «Марселя» дома у них также есть позитивный опыт — очки в двух из трёх последних встреч и победа 1:0 в феврале 2024 года.
В кадровом плане у хозяев под вопросом Мама Бальде и Сумаила Кулибали из-за мышечных повреждений, Брэдли Локо испытывает проблемы с задней поверхностью бедра, а Камори Думбия возвращается после дисквалификации.
«Марсель»
«Марсель» продолжает жить в режиме турбулентности. После ухода Роберто Де Дзерби команда провела первый матч под временным руководством, сыграв 2:2 со «Страсбуром», ведя 2:0. В среду клуб официально назначил Хабиба Бейе, который должен попытаться вернуть стабильность коллективу. Сейчас провансальцы идут четвёртыми, отставая на пять очков от зоны прямого выхода в Лигу Чемпионов.
Проблемой остаются выезды. В двух последних гостевых матчах Лиги 1 «Марсель» не побеждал, пропустив семь мячей — столько же, сколько в семи предыдущих выездных встречах чемпионата вместе взятых. Ещё одно поражение сравняет их с худшей гостевой серией сезона. Однако статистика личных встреч внушает оптимизм, «Марсель» выиграл три последних очных матча в Лиге 1 с общей разницей 12:2, включая 5:1 на этом стадионе в 2024 году.
У гостей возможна потеря Леонардо Балерди, но Херонимо Рульи уже вернулся в ворота. Мейсон Гринвуд забил свой 14-й мяч в чемпионате, а Амин Гуири продолжает регулярно отличаться в 2026 году.