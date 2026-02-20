Гости пытаются остаться в борьбе за ЛЧ с новым тренером

«Брест» примет «Марсель» в матче, который может серьёзно повлиять на борьбу за еврокубковые места. Хозяева постепенно выравнивают сезон и не проигрывают в чемпионате в феврале, тогда как «Марсель» переживает очередную перестройку и пытается стабилизироваться после смены тренера. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

32' Шардонне забрасывал вперёд, не прошёл пас.

29' ГОООООООЛ! Второй забил «Брест»! Снова Маньетти навесил в штрафную, Ажорк прыгнул выше всех и снова головой переиграл Рульи! 2:0!

27' Гуири красиво забросил в штрафную, Тимбер чуть-чуть не дотянулся до мяча и не смог пробить.

25' Гринвуд низом с правой ноги бил в дальний угол, мимо штанги прокатился мяч!

22' Эмерсон подключился к атаке и пытался сыграть в стенку с Гринвудом, но Мейсон неточную передачу отдал.

20' Гринвуд упал в штрафной после подката Гиндо, успел в мяч сыграть защитник.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 2 31 Владение мячом 69 1 Угловые удары 0 2 Фолы 4

19' Гуири нарушил правила на половине поля «Бреста».

17' Шардонне не успел к длинной передаче на левом фланге.

15' Ажорк получил мяч в отличной позиции у штрафной, но пробил мимо дальнего угла! Серьёзный провал в обороне у гостей был, мог второй забивать «Брест».

14' Гиндо красиво положил корпус и бил в ближний угол, Рульи перевёл мяч на угловой!

12' Простреливал с левого фланга Ажорк, не прошёл пас.

10' ГООООООЛ! «Брест» впереди! Маньетти навесил с левого фланга, мяч срикошетил от Агерда во вратарскую, Ажорк отлично подстроился под мяч и пробил головой в ближний угол. 1:0!

08' Гринвуд пробил со штрафного — выше ворот.

08' Эдерсон заработал штрафной на половине поля соперника, метров 26 до ворот.

07' У Веа не получился прострел в штрафную с правого фланга, перспективная атака была у «Марселя».

06' Думбия решился на удар издали, слишком далеко было до ворот, Рульи забрал мяч.

05' У Гринвуда не получилось пройти к воротам, неудобно пробросил себе Мейсон.

03' Маньетти навешивал в штрафную, защитники гостей выбили мяч.

01' «Марсель» начал с центра, поехали!

До матча

22:35 Стартовые составы команд:

«Брест»: Кудер, Гиндо, Диас, Шардонне (к), Ляля, Шотар, Маньетти, Думбия, Дина Эбимбе, Дель Кастильо, Ажорк.

«Марсель»: Рульи, Веа, Павар, Агуэрд, Эмерсон, Хёйберг (к), Тимбер, Вермерен, Гринвуд, Пайшау, Гуири.

22:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Ромен Лиссорг (Франция); ассистенты — Юссеф Эль Хамзауи и Брис Парине Ле Теллье; четвёртый арбитр — Реми Ландри; видеоассистент (VAR) — Александр Кастро.

«Брест»

«Брест» подходит к встрече с серией без поражений в Лиге 1 в этом месяце. Ничья 1:1 с «Лиллем» стала подтверждением того, что команда Эрика Руа держит уровень, хотя вновь потеряла очки, ведя по ходу встречи. В 2026 году бретонцы уже дважды упускали победу после гола во втором тайме, недобрав в сумме четыре очка.

На своём поле «пираты» выглядят особенно уверенно. В феврале они обыграли «Лорьян», и теперь могут оформить две подряд домашние победы впервые в нынешнем календарном году. В матчах Лиги 1, где «Брест» забивает как минимум два мяча, команда не проигрывает весь сезон, а серия без поражений в чемпионате может достигнуть четырёх игр, это повторит их лучший отрезок в кампании-2025/26. Против «Марселя» дома у них также есть позитивный опыт — очки в двух из трёх последних встреч и победа 1:0 в феврале 2024 года.

В кадровом плане у хозяев под вопросом Мама Бальде и Сумаила Кулибали из-за мышечных повреждений, Брэдли Локо испытывает проблемы с задней поверхностью бедра, а Камори Думбия возвращается после дисквалификации.

«Марсель»

«Марсель» продолжает жить в режиме турбулентности. После ухода Роберто Де Дзерби команда провела первый матч под временным руководством, сыграв 2:2 со «Страсбуром», ведя 2:0. В среду клуб официально назначил Хабиба Бейе, который должен попытаться вернуть стабильность коллективу. Сейчас провансальцы идут четвёртыми, отставая на пять очков от зоны прямого выхода в Лигу Чемпионов.

Проблемой остаются выезды. В двух последних гостевых матчах Лиги 1 «Марсель» не побеждал, пропустив семь мячей — столько же, сколько в семи предыдущих выездных встречах чемпионата вместе взятых. Ещё одно поражение сравняет их с худшей гостевой серией сезона. Однако статистика личных встреч внушает оптимизм, «Марсель» выиграл три последних очных матча в Лиге 1 с общей разницей 12:2, включая 5:1 на этом стадионе в 2024 году.

У гостей возможна потеря Леонардо Балерди, но Херонимо Рульи уже вернулся в ворота. Мейсон Гринвуд забил свой 14-й мяч в чемпионате, а Амин Гуири продолжает регулярно отличаться в 2026 году.