прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.00

20 февраля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Престон». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Блэкберн — Престон с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» бьются за выживание во втором по силе английском дивизионе. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Блэкберн» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бродяги» переиграли КПР (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уступила «Норвичу» (0:2). Зато поединок с «Шеффилд Уэнсдей» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Блэкберн» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Тодд Кентвелл — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бродяги» несколько поднаторели в плане результатов. Команда всеми силами пытается отдалиться от зоны вылета.

Причем «Блэкберн» традиционно успешно противостоит «Престон». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от опасной зоны. «Бродяги» наверняка будут максимально активно атаковать.

«Престон»

Турнирное положение: «Неуязвимые» сражаются за выход в стыки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Престон» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Неуязвимые» не сумели одолеть «Уотфорд» (2:2).

До того команда натужно переиграла «Портсмут» (1:0). А вот чуть ранее она не уступила крепкому «Ипсвичу» (1:1).

При этом «Престон» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Даниэль Иверсен — травмирован.

Состояние команды: «Неуязвимые» в последних матчах выглядели достаточно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Престон» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и «бродян» команда не может одолеть уже более двух лет.

Команда в двух последних очных поединках уступила «Блэкберну». А вот в нынешней диспозиции «неуязвимые» твердо намерены зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Неуязвимые» постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Неуязвимые» не уступили в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Блэкберн» в двух последних очных поединках переиграл «Престон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Блэкберн» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.28 и 1.55.

Прогноз: «Бродяги» мотивированы отдалиться от опасной зоны, и явно будут активно атаковать.

Номинальные хозяева в последних матчах выглядели довольно симпатично, к тому же традиционно успешно противостоят «Престону».

2.00 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Блэкберн» — «Престон» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Блэкберна» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.28 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Блэкберн» — «Престон» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28