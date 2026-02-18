19 февраля в первом матче 1/16 Лиги Европы по футболу сыграют «Фенербахче» и «Ноттингем». Начало встречи — 20:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Фенербахче — Ноттингем с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Фенербахче»

Турнирное положение: сейчас «Фенербахче» с 52 очками занимает второе место в чемпионате Турции.

Последние матчи: в заключительной игре общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» в гостях сыграл вничью со «Стяуа» (1:1). Турки первыми открыли счет после точного удара Юкшека, но пропустили незадолго до финального свистка.

В национальном чемпионате команда выиграла в гостях у «Трабзонспора» (3:2), а до этого переиграла на своем поле «Генчлербирлиги» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Браун (з), Мор (п), Мусаба (п).

Состояние команды: подопечные бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско набрали отличный ход в последнее время и на три очка сейчас отстают в таблице турецкого чемпионата от великолепного «Галатасарая». Состав у «Фенербахче» сейчас очень приличный (Марко Асенсио, Канте, Эдерсон, Шкриньяр, Мюлдюр, Фред, Гендузи) и команда постепенно приближается к топам европейским по своему уровню.

«Ноттингем»

Турнирное положение: после 26 туров «Ноттингем» идет 17-м в таблице АПЛ с 27 очками.

Последние матчи: в заключительной игре общего этапа Лиги Европы «Ноттингем» разгромил на своем поле «Ференцварош» со счетом 4:0. Дублем в этой встрече отметился Игор Жесус, еще один мяч забил Макати, а первый гол был забит в результате автогола.

В АПЛ «Ноттингем» дома не смог переиграть «Вулверхэмптон» (0:0) и уступил в гостях «Лидсу» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Авоньи (н), Боли (з), Джон (в), Нетц (з), Ортега (в), Селс (в), Вуд (н).

Состояние команды: главной проблемой этого сезона становится излишняя горячность президента «Ноттингема» Маринакиса. Только что в отставку был отправлен Шон Дайч и командой теперь будет руководить Витор Перейра. Это уже четвертый главный тренер в этом сезоне.

Статистика для ставок

Команды никогда ранее между собой не играли

К этому матчу «Фенербахче» подошел серией из шести матчей без поражений, при этом четыре последних встречи выиграл

В трех последних играх АПЛ «Ноттингем» набрал два очка и забил всего два гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фенербахче» дают 2,25, а на «Ноттингем» — 3,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: к этой встрече «Ноттингем» подойдет с серьезной проблемой во вратарской линии. Ранее выбыли из строя Селс и Джон Виктор, теперь травму получил Ортега, который недавно перебрался из «Ман Сити». Кому-то придется выходить на уколах или задействовать молодого голкипера. Также скажется тот факт, что новый тренер у гостей, а тут бешеная поддержка и отлаженная игра «Фенербачхе».

Основная ставка: победа хозяев за 2,25.

Прогноз: также можено рассмотреть альтернативный вариант, что хозяева смогут забить минимум два мяча, воспользовавшись проблемами соперника во вратарской линии.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на хозяев больше 1,5 за 2,20.