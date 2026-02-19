В Стамбуле стартует дуэль плей-офф Лиги Европы, «Фенербахче» принимает «Ноттингем Форест» в первом матче противостояния за выход в 1/8 финала. Для англичан это начало новой эры — дебют Витора Перейры во главе команды на фоне борьбы за выживание в АПЛ. Турки подходят к встрече с куда более устойчивых позиций и рассчитывают сделать задел перед ответной игрой на «Сити Граунд».

04' Канте не дал Жезусу навесить в штрафную.

02' Талиска выбил мяч из штрафной после навеса Андерсона.

01' Сразу же угловой заработали гости.

01' «Ноттингем» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Около 9 градусов сегодня в Стамбуле, отличная погода для старта плей-офф Лиги Европы.

«Шюкрю Сараджоглу» перед матчем uefa.com

20:35 Стартовые составы команд:

«Фенербахче»: Эдерсон; Семеду, Шкриньяр (к), Остерволде, Мюлдюр, Гендузи, Талиска, Канте, Асенсио, Шериф, Актюркоглу.

«Ноттингем Форест»: Ортега, Уильямс, Мурильо, Миленкович, Айна, Сангаре, Андерсон, Хатчинсон, Гиббс-Уайт (к), Хадсон-Одои, Жезус.

20:25 Судейская бригада: главный арбитр — Сандро Шерер (Швейцария); ассистенты — Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни (оба — Швейцария); видеоассистент — Лукас Фендрих (Швейцария); ассистент видеоассистента — Лука Чибелли (Швейцария); резервный арбитр — Аножен Канагасингам (Швейцария).

«Фенербахче»

«Фенербахче» занял 19-е место в общем этапе, выиграв лишь один из пяти заключительных матчей (две ничьи и два поражения), однако сумел зацепиться за плей-офф. Домашние 0:1 от «Астон Виллы» стал болезненным ударом, но команда Доменико Тедеско быстро перезапустилась — четыре победы подряд в чемпионате Турции и 11 забитых мячей вернули уверенность. Победа 3:2 над «Трабзонспором» позволила сохранить отставание в три очка от «Галатасарая» и продолжить погоню за титулом.

На своём поле в Европе стамбульцы традиционно опасны, 7 из 12 очков на общем этапе были набраны именно в Стамбуле. При этом «Фенербахче» никогда не проигрывал два домашних еврокубковых матча подряд. Несмотря на скромную статистику против английских клубов (4 победы в 21 встрече), дома турки умеют навязывать давление, особенно за счёт интенсивного прессинга и быстрых переходов.

Главная угроза — Андерсон Талиска. Бразилец забил 21 мяч во всех турнирах и вместе с Керемом Актюркоглу оформил 80% голов команды в Лиге Европы (по четыре). В заявку на плей-офф также включены январские новички Н’Голо Канте и Маттео Гендузи, что добавляет баланса в центре поля.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» завершил общий этап 13-м, всего в двух очках от прямой путёвки в 1/8 финала. Четыре победы, две ничьи и два поражения — солидный результат, подкреплённый разгромом «Ференцвароша» 4:0 в заключительном туре. На выезде «лесники» набрали пять очков (одна победа, две ничьи, одно поражение), но стабильности в их игре по сезону не хватает.

Внутри клуба — турбулентность. После увольнений Нуну Эшпириту Санту, Энджа Постекоглу и Шона Дайча команду возглавил Витор Перейра. Португалец подписал контракт на 18 месяцев и начинает с непростого выезда в Турцию. Любопытно, что Перейра выигрывал дебютный матч во всех своих семи предыдущих назначениях. Для команды, находящейся всего в трёх очках от зоны вылета в АПЛ, еврокубки остаются шансом отвлечься от внутренних проблем.

Кадровые потери ощутимы, травмированы Крис Вуд, Вилли Боли, Николо Савона, Джон Виктор и Матс Селс, а январские новички Штефан Ортега и Лука Нетц не заявлены в турнир. Зато в строю Игор Жезус с шестью голами в шести матчах Лиги Европы, что делает его ключевой фигурой в атаке. Также добавлен в заявку Лоренцо Лукка, создающий альтернативу в центре нападения.

