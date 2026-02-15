16 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Жирона — Барселона с коэффициентом для ставки за 1.81.
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» находится на 14-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 26 баллов после 23-х встреч при разнице мячей 22:37.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, сыграв вничью с «Севильей» — 1:1.
До того «Жирона» потерпела поражение от «Овьедо» (0:1) и разошлась миром с «Хетафе» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Артеро, Хуан Карлос, Морено, Порту, тер Стеген, ван де Бек.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Жирона» после удручающего старта сезона заметно улучшила свое положение в начале текущего календарного года, набрав очки в пяти из шести последних матчах.
Каталонцы попытались усилиться и остаться в Ла Лиге на будущий сезон.
«Барселона»
Турнирное положение: «Сине-гранатовые» находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков после 23-го тура при разнице мячей 63:23.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно проиграв «Атлетико» (0:4) в Кубке Испании.
До того команда обыграла «Мальорку» (3:0) в Ла Лиге и «Альбасете» (2:1) в Кубке Испании.
Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Гави, Педри.
Состояние команды: «Барселона» продолжает отчаянную борьбу за чемпионский титул с мадридским «Реалом» и каждая осечка может обойтись дорого подопечным Ханси Флика.
Нет сомнений, что в каталонском противостоянии именно «Барса» будет фаворитом и сделает все возможное, чтобы реабилитироваться за разгром от «Атлетико» в кубке страны.
Статистика для ставок
- «Жирона» не выигрывала в последних трех матчах кряду
- «Барселона» пропускала в последних пяти гостевых встречах подряд
- Последний матч между командами завершился победой «Барсы» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.80, а победа оппонента — в скромные 6.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.31 и 3.15.
Прогноз: Разница в уровне между соперниками очевидна, но матчи между командами из Каталонии зачастую радуют обилием голов.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 1.81.
Прогноз: Более рискованный прогноз, что в этом поединке «Барселона» одержит убедительную победу.
Ставка: Победа «Барселоны» с форой -2 за 2.49