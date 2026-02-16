Поражение 4:0 от «Атлетико» в Кубке Испании резко изменило настроение вокруг «Барселоны», но в Ла Лиге команда Ханси Флика по-прежнему первая в гонке за лидерство. В понедельник каталонское дерби на «Монтиливи» — шанс для «сине-гранатовых» вернуть первое место и показать, что кубковый провал ничего не говорит об общей форме «Барселоны». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22' Ванат с правой ноги пробил с линии штрафной, Гарсия на месте.

20' Хиль подобрал мяч на левом фланге, но слишком сильно пробросил мимо защитника.

19' Ринкон навешивал с правого фланга, Фермин головой выбил мяч на угловой.

17' Ямаль под углом вышел 1 на 1 с вратарём и решил его перекинуть, но Гассанига не стал падать раньше времени и забрал мяч. Отличный момент не реализовал испанец.

17' Фермин забросил на дальнюю штангу Рафинье, тот принял, обыграл защитника и пробил с правой – мимо ближнего угла!

16' От самой лицевой линии навесил Хиль, Гарсия на выходе забрал мяч.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 2 36 Владение мячом 64 1 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 2 Фолы 0

14' Опасно убегал по левому флангу Хиль после паса вразрез, но офсайд зафиксировал арбитр.

12' Рафинья отработал в защите в своей штрафной, перехватил мяч после прострела Хиля.

11' Ванат обыграл Кристенсена и отдавал мяч направо, Жерар Мартин не дал сыграть Цыганкову.

10' Слишком сильно забрасывал вперёд Иван Мартин, до Ваната мяч не дошёл.

09' Фермин протащил мяч к штрафной и отдал на Феррана, тот не смог найти момент для удара.

07' Гарсия накрыл мяч после прострела Ваната с левого фланга.

06' Рафинья отдал в штрафную под удар Ямалю, тот в касание пробил мимо дальнего угла! Отличный момен был у гостей.

04' Рафинья пропустил мяч после прострела с левого фланга, Ямаль не ожидал такого.

02' Ванат оказался в офсайде в первой же атаке хозяев.

01' «Барселона» начала с центра, поехали!

До матча

23:00 11 градусов сегодня в Жироне, отличная погода для дерби.

22:45 Стартовые составы команд:

«Жирона»: Гассанига, Ринкон, Рейс, Блинд, Мартинес, Витсель, И. Мартин, Лемар, Цыганков, Хиль, Ванат.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Э. Гарсия, Х. Мартин, Лопес, Ольмо, Ямаль, Рафинья, де Йонг, Торрес.

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сесар Сото Градо; ассистенты — Карлос Альварес, Рубен Бесерриль; четвёртый арбитр — Хосе Альберто Пардеиро; VAR — Давид Гальвес; AVAR — Алехандро Хосе Эрнандес.

«Жирона»

«Жирона» подходит к матчу двенадцатой в таблице: шесть побед, восемь ничьих и девять поражений после 23 туров. Команда Мичела пережила тяжёлый отрезок, но в последние недели прибавила, четыре победы в восьми турах и лишь два поражения за этот период позволили оторваться от зоны вылета. При этом плотность внизу таблицы остаётся высокой, а отрыв от 18-го места — всего четыре очка.

Последние результаты подчёркивают осторожный характер игры «Жироны»: ничьи 1:1 с «Севильей» и «Хетафе», минимум риска и акцент на дисциплине. Однако домашняя статистика остаётся проблемной, всего три победы и 13 очков в 11 матчах на своём поле, один из худших показателей в лиге.

Кадровая ситуация также далека от идеальной. Вне игры Хуан Карлос, ван де Бек, Порту, Рикард Артеро и Алекс Морено, под вопросом Унахи. В атаке вновь ожидается ставка на Ваната, а Лемар после гола «Севилье» сохраняет место в основе, «Жирона» рассчитывает на компактность и быстрые выпады.

«Барселона»

«Барселона» в случае победы вернётся на первое место и будет опережать «Реал» на одно очков. В Ла Лиге команда Флика одержала семь побед подряд и выглядит стабильно в борьбе за титул, даже несмотря на болезненное кубковое поражение.

Разгром от «Атлетико» стал самым тяжёлым ударом сезона — четыре пропущенных до перерыва и фактическая потеря шансов на финал Кубка. Однако теперь фокус у каталонцев полностью на чемпионате. У «Барселоны» второй лучший показатель выездных матчей в лиге — 25 очков в 12 играх, и именно эта стабильность позволяет удерживать лидерство.

По составу у гостей тоже есть потери. Вне игры Гави, Кристенсен и Педри, под вопросом Рафинья и Рашфорд. Флик может перестроить центр поля за счёт Эрика Гарсии, а в атаке возможен выход Ольмо и Фермина. Возвращение Роберта Левандовского после ротации также рассматривается как вариант усиления впереди.

Очные встречи

В очных встречах преимущество у «Барселоны». «Жирона» обыгрывала принципиального соперника лишь дважды, в том числе 4:2 в декабре 2023 года. Однако последние три матча остались за «сине-гранатовыми», включая победу 2:1 в первом круге.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81.