Поражение 4:0 от «Атлетико» в Кубке Испании резко изменило настроение вокруг «Барселоны», но в Ла Лиге команда Ханси Флика по-прежнему первая в гонке за лидерство. В понедельник каталонское дерби на «Монтиливи» — шанс для «сине-гранатовых» вернуть первое место и показать, что кубковый провал ничего не говорит об общей форме «Барселоны». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
22' Ванат с правой ноги пробил с линии штрафной, Гарсия на месте.
20' Хиль подобрал мяч на левом фланге, но слишком сильно пробросил мимо защитника.
19' Ринкон навешивал с правого фланга, Фермин головой выбил мяч на угловой.
17' Ямаль под углом вышел 1 на 1 с вратарём и решил его перекинуть, но Гассанига не стал падать раньше времени и забрал мяч. Отличный момент не реализовал испанец.
17' Фермин забросил на дальнюю штангу Рафинье, тот принял, обыграл защитника и пробил с правой – мимо ближнего угла!
16' От самой лицевой линии навесил Хиль, Гарсия на выходе забрал мяч.
14' Опасно убегал по левому флангу Хиль после паса вразрез, но офсайд зафиксировал арбитр.
12' Рафинья отработал в защите в своей штрафной, перехватил мяч после прострела Хиля.
11' Ванат обыграл Кристенсена и отдавал мяч направо, Жерар Мартин не дал сыграть Цыганкову.
10' Слишком сильно забрасывал вперёд Иван Мартин, до Ваната мяч не дошёл.
09' Фермин протащил мяч к штрафной и отдал на Феррана, тот не смог найти момент для удара.
07' Гарсия накрыл мяч после прострела Ваната с левого фланга.
06' Рафинья отдал в штрафную под удар Ямалю, тот в касание пробил мимо дальнего угла! Отличный момен был у гостей.
04' Рафинья пропустил мяч после прострела с левого фланга, Ямаль не ожидал такого.
02' Ванат оказался в офсайде в первой же атаке хозяев.
01' «Барселона» начала с центра, поехали!
До матча
23:00 11 градусов сегодня в Жироне, отличная погода для дерби.
22:45 Стартовые составы команд:
«Жирона»: Гассанига, Ринкон, Рейс, Блинд, Мартинес, Витсель, И. Мартин, Лемар, Цыганков, Хиль, Ванат.
«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Э. Гарсия, Х. Мартин, Лопес, Ольмо, Ямаль, Рафинья, де Йонг, Торрес.
22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сесар Сото Градо; ассистенты — Карлос Альварес, Рубен Бесерриль; четвёртый арбитр — Хосе Альберто Пардеиро; VAR — Давид Гальвес; AVAR — Алехандро Хосе Эрнандес.
«Жирона»
«Жирона» подходит к матчу двенадцатой в таблице: шесть побед, восемь ничьих и девять поражений после 23 туров. Команда Мичела пережила тяжёлый отрезок, но в последние недели прибавила, четыре победы в восьми турах и лишь два поражения за этот период позволили оторваться от зоны вылета. При этом плотность внизу таблицы остаётся высокой, а отрыв от 18-го места — всего четыре очка.
Последние результаты подчёркивают осторожный характер игры «Жироны»: ничьи 1:1 с «Севильей» и «Хетафе», минимум риска и акцент на дисциплине. Однако домашняя статистика остаётся проблемной, всего три победы и 13 очков в 11 матчах на своём поле, один из худших показателей в лиге.
Кадровая ситуация также далека от идеальной. Вне игры Хуан Карлос, ван де Бек, Порту, Рикард Артеро и Алекс Морено, под вопросом Унахи. В атаке вновь ожидается ставка на Ваната, а Лемар после гола «Севилье» сохраняет место в основе, «Жирона» рассчитывает на компактность и быстрые выпады.
«Барселона»
«Барселона» в случае победы вернётся на первое место и будет опережать «Реал» на одно очков. В Ла Лиге команда Флика одержала семь побед подряд и выглядит стабильно в борьбе за титул, даже несмотря на болезненное кубковое поражение.
Разгром от «Атлетико» стал самым тяжёлым ударом сезона — четыре пропущенных до перерыва и фактическая потеря шансов на финал Кубка. Однако теперь фокус у каталонцев полностью на чемпионате. У «Барселоны» второй лучший показатель выездных матчей в лиге — 25 очков в 12 играх, и именно эта стабильность позволяет удерживать лидерство.
По составу у гостей тоже есть потери. Вне игры Гави, Кристенсен и Педри, под вопросом Рафинья и Рашфорд. Флик может перестроить центр поля за счёт Эрика Гарсии, а в атаке возможен выход Ольмо и Фермина. Возвращение Роберта Левандовского после ротации также рассматривается как вариант усиления впереди.
Очные встречи
В очных встречах преимущество у «Барселоны». «Жирона» обыгрывала принципиального соперника лишь дважды, в том числе 4:2 в декабре 2023 года. Однако последние три матча остались за «сине-гранатовыми», включая победу 2:1 в первом круге.
