прогноз на матч Серии A, ставка за 2.16

16 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Лечче». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кальяри — Лечче с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Сардинцы» борются за выживание. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Кальяри» на 10 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сардинцы» уступили «Роме» (0:2).

До того команда учинила форменный разгром «Вероне» (4:0). Да и поединок с «Фиорентиной» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Кальяри» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Дженнаро Борелли, Ерри Мина — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Сардинцы» нынче выглядят симпатично. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

Причем «Кальяри» традиционно успешно противостоит «Лечче». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к экватору таблицы. «Сардинцы» способны поднатореть в плане реализации.

«Лечче»

Турнирное положение: «Джаллоросси» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Лечче» на 3 очка оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Джаллоросси» сумели одолеть «Удинезе» (2:1).

До того команда потерпела крупное поражение от «Торино» (0:1). А вот чуть ранее она не уступила крепкому «Лацио» (0:0).

При этом «Лечче» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Франческо Камарда — травмирован. Ламек Банда — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Джаллоросси» забивают с огромнейшей натугой. До последней виктории команда не могла отличиться 4 матча подряд.

При этом «Лечче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Плюс команда забивает реже всех в Серии A — всего 15 мячей.

Команда уступила «Кальяри» в двух последних очных поединках. Да и в кадровом плане «джаллоросси» выглядят весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается максимально преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Джаллоросси» до последнего матча не забивали 4 поединка кряду

«Кальяри» до последней коллизии победил 3 раза подряд

«Лечче» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кальяри» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.

Прогноз: «Кальяри» мотивирован отдалиться от опасной зоны, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и у «Лечче» имеются огромные проблемы с реализацией.

Ставка: Победа «Кальяри» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55