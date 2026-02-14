прогноз на матч Серии A, ставка за 2.75

15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Сассуоло». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Удинезе — Сассуоло с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Фриульцы» привычно осели в середняках лиги. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Удинезе» на 9 очков отстает от еврокубковой зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фриульцы» уступили «Лечче» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Роме» (1:0). А вот поединок с «Вероной» завершился уверенной победой (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Удинезе» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Кинан Дэвис, Хассан Камара, Якуб Петровский, Алессандро Дзаноли — травмированы.

Состояние команды: «Фриульцы» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда до последней коллизии победили дважды подряд.

Причем «Удинезе» традиционно сложно противостоит «Сассуоло». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены добыть три очка. Вот только «фриульцы» уже 3 с половиной года не побеждают «Сассуоло».

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Черно-зеленые» ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» на 11 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-зеленые» разгромно уступили «Интеру» (0:5).

До того команда нанесла поражение «Пизе» (3:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть кризисный «Кремонезе» (1:0).

При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Фали Канде — травмирован. Неманья Матич — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Черно-зеленые» крепки, однако стабильностью не блещут. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

При этом «Сассуоло» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот Доменико Берарди пока отличился всего 5 результативными выстрелами.

Команда вполне способна избежать борьбы за выживание. Да и в нынешней диспозиции «черно-зеленые» намерены зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Наверняка свое веское слово скажет опытнейший Берарди.

Статистика для ставок

«Черно-зеленые» до последнего поражения победили дважды кряду

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Удинезе» уже 3 с половиной года не обыгрывает «Сассуоло»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Фриульцы» мотивированы плотнее подобраться к первой шестерке, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют вполне-себе качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же в последнее время успешно противостоят «Удинезе».

Ставка: Ничья за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25