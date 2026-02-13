12 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вердер — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.73.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков за 21 встречу при разнице мячей 25:33.
Последние матчи: в предыдущем матче «Вердер» потерпел поражение от «Фрайбурга» со счетом 0:1.
До того команда разошлась миром с «Боруссией» М (1:1) и проиграла «Хоффенхайму» (0:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вердер» ужасно выступает в текущем году, но проблемы команды начались еще с ноября 2025 года, когда команда одержала последнюю на данный момент победу.
Команда, которая способна побороться за место в еврокубках сейчас переживает не самые лучшие времена и бьется за выживание.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 54 очка за 21 встречу при сумасшедшей разнице голов 79:19.
Последние матчи: в последнем матче мюнхенцы обыграли в четвертьфинале Кубка Германии «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.
До того команда обыграла «Хоффенхайм» (5:1) и разошлась миром с «Гамбургом» (1:1) в Бундеслиге.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бавария» словно сверхзвуковой самолет летит к очередной победе в Бундеслиге и только отрыв в 6 баллов от дортмундской «Боруссии» не позволяет подопечным Венсана Компани расслабиться.
Нет сомнений, что мюнхенцы не разбазарят свое преимущество по ходу сезона и в очередной раз отпразднуют победу в чемпионате страны.
Статистика для ставок
- «Вердер» не побеждал в 11 последних встречах
- «Бавария» не проигрывала в четырех последних матчах
- В последнем очном матче победителем вышла «Бавария» — 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.20, а победа «Вердера» — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.31 и 3.15.
Прогноз: «Вердер» совсем плох, а «Бавария» вполне способна учинить разгром аутсайдеру чемпионата.
Ставка: Победа «Баварии» с форой -2,5 за 2.73.
Прогноз: также можно поставить на то, что «Вердер» не сможет забить в этой встрече.
Ставка: Тотал «Вердера» меньше 0,5 за 2.51.