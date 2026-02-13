прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.73

12 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Вердер» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Вердер — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.73.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков за 21 встречу при разнице мячей 25:33.

Последние матчи: в предыдущем матче «Вердер» потерпел поражение от «Фрайбурга» со счетом 0:1.

До того команда разошлась миром с «Боруссией» М (1:1) и проиграла «Хоффенхайму» (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вердер» ужасно выступает в текущем году, но проблемы команды начались еще с ноября 2025 года, когда команда одержала последнюю на данный момент победу.

Команда, которая способна побороться за место в еврокубках сейчас переживает не самые лучшие времена и бьется за выживание.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 54 очка за 21 встречу при сумасшедшей разнице голов 79:19.

Последние матчи: в последнем матче мюнхенцы обыграли в четвертьфинале Кубка Германии «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.

До того команда обыграла «Хоффенхайм» (5:1) и разошлась миром с «Гамбургом» (1:1) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бавария» словно сверхзвуковой самолет летит к очередной победе в Бундеслиге и только отрыв в 6 баллов от дортмундской «Боруссии» не позволяет подопечным Венсана Компани расслабиться.

Нет сомнений, что мюнхенцы не разбазарят свое преимущество по ходу сезона и в очередной раз отпразднуют победу в чемпионате страны.

Статистика для ставок

«Вердер» не побеждал в 11 последних встречах

«Бавария» не проигрывала в четырех последних матчах

В последнем очном матче победителем вышла «Бавария» — 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.20, а победа «Вердера» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.31 и 3.15.

Прогноз: «Вердер» совсем плох, а «Бавария» вполне способна учинить разгром аутсайдеру чемпионата.

Ставка: Победа «Баварии» с форой -2,5 за 2.73.

Ставка: Победа «Баварии» с форой -2,5 за 2.73.

Прогноз: также можно поставить на то, что «Вердер» не сможет забить в этой встрече.

Ставка: Тотал «Вердера» меньше 0,5 за 2.51.

Ставка: Тотал «Вердера» меньше 0,5 за 2.51.