В субботу на «Везерштадионе» лидер Бундеслиги отправляется к команде, которая уже одиннадцать туров не знает побед. На бумаге расклад очевиден, но для «Баварии» это один из тех матчей, где цена ошибки выше, чем кажется. Позади — «Боруссия» Дортмунд, отставание всего три очка, а впереди очная встреча претендентов. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

24' Карль навесил с правого фланга, Диас немного не допрыгнул до мяча.

22' ГООООООЛ! Впереди «Бавария»! Кейн мощно пробил в левый угол, Бакхаус прыгнул в нужную сторону, но не дотянулся. 0:1!

21' Пенальти в ворота «Вердера»! Линен сбил Карля в штрафной!

19' ВАР проверяет момент. Кажется, есть сомнения у арбитра.

18' Карль обыграл двух защитников в штрафной и упал после контакта с третьим, арбитр не ставит пенальти!

16' Диас получил мяч в штрафной и готовился бить, арбитр зафиксировал офсайд.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 30 Владение мячом 70 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 3 Фолы 1

14' Кейн забросил на Гнабри в штрафную, Бакхаус не дал сыграть Сержу.

13' Нойер снова уверенно играет на выходе, не получаются длинные передачи у хозяев.

11' Диас толкнул в спину Штарка в борьбе за мяч, арбитр зафиксировал фол.

10' Бакхаус кулаком выбил мяч из штрафной после навеса с угла поля.

09' Кейн принял мяч в штрафной и пробил с левой ноги, от защитника мяч ушёл на угловой.

08' Ким неточно забросил на Карля, мяч ушёл в аут.

07' Та уверенно сыграл корпусом против Грюля и оставил мяч Нойеру.

04' У Шмида разбит нос, нужна помощь врачей игроку «Вердера».

02' Линен пытался забросить вперёд, защита «Баварии» справилась.

01' «Вердер» начал с центра, поехали!

До матча

17:30 В Бремене сегодня около нуля градусов, погода сильно сказывается на качестве поля, мяч может застревать в газоне.

17:25 Судейская бригада: главный арбитр — Бастиан Данкерт; ассистенты — Рене Роде и Штефан Лупп; четвёртый судья — Феликс Бикель; VAR — Тимо Герах; ассистент VAR — Хольгер Хеншель.

17:15 Стартовые составы команд:

«Вердер»: Бакхаус, Кулибали, Фридль, Штарк, Линен, Агу, Шмид, Штаге, Пуэртас, Грюлль, Нжинмах.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Та, Ким, Лаймер, Горецка, Киммих, Диас, Гнабри, Карл, Кейн.

«Вердер»

«Вердер» занимает шестнадцатое место и находится в зоне стыковых матчей. Поражение 0:1 от «Фрайбурга» в дебютной игре Даниэля Тиуне лишь подчеркнуло системные проблемы. Бременцы создали менее одного ожидаемого гола даже после удаления у соперника, что говорит о слабой реализации численного преимущества и проблемах с позиционными атаками.

Безвыигрышная серия в чемпионате растянулась до одиннадцати матчей — это худший показатель в лиге на данный момент. За этот период «Вердер» семь раз не забивал и шесть раз пропускал минимум два мяча. При этом положение не безнадёжное, от пятнадцатого места их отделяют лишь дополнительные показатели, а до прямой зоны вылета всего два очка.

Для Тиуне это первый полноценный домашний матч в роли главного тренера. Он унаследовал команду с разбалансированной обороной и третьей худшей атакой в Бундеслиге, всего 22 гола за 21 тур. Главная задача — вернуть команде структуру и минимизировать провалы без мяча.

«Бавария»

Мюнхенцы подходят к игре на фоне мощного отрезка сезона. Разгром «Хоффенхайма» 5:1 сопровождался более чем 6 xG и одиннадцатью созданными явными моментами — редкий случай, когда статистика подчёркивает тотальное доминирование. Затем последовала победа 2:0 над «Лейпцигом» в четвертьфинале Кубка Германии, что стало первым выходом в полуфинал турнира за шесть лет.

В чемпионате команда Венсана Компани выиграла три из последних четырёх матчей, остаётся непобеждённой на выезде в семи играх подряд и в целом чувствует себя уверенно вдали от дома. Сентябрьская встреча этих соперников завершилась разгромом 4:0 в пользу мюнхенцев — это была седьмая победа «Баварии» в восьми последних матчах против бременцев.

Важно и то, что впереди у «Баварии» встреча с Дортмундом, и любой осечкой конкурент может воспользоваться. Компани открыто заявляет, что команда должна исходить из максимального результата в каждом туре, не оглядываясь на календарь соперников.