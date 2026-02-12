Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Бавария» впервые с 2020 года дошла до полуфинала Кубка Германии, но и в этот раз победа в 1/4 не получилась лёгкой. «РБ Лейпциг» начал дерзко, создавал моменты и злился на судейство в одном из ключевых эпизодов первого тайма, но в итоге сам же и не дожал. Мюнхенцы справились со стартовым давлением, забили два во втором тайме и спокойно вышли в полуфинал.

Результат матча

БаварияМюнхенБавария2:0РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЛейпциг
1:0 Гарри Кейн 64' пен. 2:0 Луис Диас 67'
Бавария:  Мануэль Нойер,  Йосип Штанишич (Джамал Мусиала 69'),  Деотшанкюль Юпамекано,  Жонатан Та,  Йозуа Киммих,  Альфонсо Дэвис (Хироки Ито 90'),  Александар Павлович (Леон Горецка 80'),  Майкл Олисе,  Луис Диас,  Серж Гнабри (Конрад Лаймер 69'),  Гарри Кейн
РБ Лейпциг:  Мартен Вандевордт,  Кастелло Люкеба (Эль-Шадай Битшиабу 90'),  Вилли Орбан,  Ромуло,  Кристоф Баумгартнер (Тидиам Гомис 89'),  Ксавер Шлагер (Браян Груда 78'),  Николас Зайвальд,  Давид Раум,  Боте Баку,  Антонио Нуса (Эзекил Банзузи 78'),  Ян Дьоманде
Жёлтые карточки:  Йосип Штанишич 61',  Александар Павлович 70',  Конрад Лаймер 89'  —  Мартен Вандевордт 62',  Николас Зайвальд 69',  Кристоф Баумгартнер 82'

Для «Баварии» эта победа важна и с психологической точки зрения.  Пять сезонов подряд команда вылетала из турнира, не добираясь до полуфинала, и этот «потолок» наконец пробит.  В воскресенье Кейн и Диас вдвоём отгрузили пять мячей «Хоффенхайму», теперь снова стали ключевыми в матче плей-офф.  Этот дуэт в атаке по ходу сезона становится всё мощнее и точно ещё сверкнёт в Европе весной.

«Лейпциг» забивает из офсайда, «Бавария» тут же отвечает

Первые минуты на «Альянц Арене» однозначно были за «Лейпцигом».  Команда Оле Вернера буквально вдавила «Баварию» в её штрафную и уже на пятой минуте, казалось, заслуженно открыла счёт.  Ян Диоманде на дриблинге прошёл сквозь трёх мюнхенцев, мяч отскочил к Кристофу Баумгартнеру, тот продавил Джонатана Та и пробил мимо Нойера.  Стадион замолчал — и не сразу понял, что гол отменён.  ВАР долго чертил линию и в итоге нашёл минимальный офсайд у Баумгартнера.

Отменённый гол Баумгартнера
Отменённый гол Баумгартнера

После отменённого гола хозяева постепенно пришли в себя.  На 12-й минуте Кейн продавил защитника в штрафной и пробил, Мартен Вандевордт отбил ногой, мяч отлетел в ногу Орбана и медленно катился к линии ворот, но Кастелло Лукеба успел вынести в последний момент.  Комичного автогола не случилось, «Лейпцигу» в каком-то смысле повезло.

Дальше «Бавария» только прибавила в давлении.  Диас и Кейн упустили два отличных момента в штрафной, и стало заметно, что «РБ» тяжело выдерживать этот темп без длительных пауз с мячом.  Но и «Бавария» не выглядела машиной, которая сейчас сокрушит соперника.  Мюнхенцы создавали, но слишком часто не доводили до решающего удара, а Вандевордт стабильно закрывал всё, что долетало до створа.

«Бавария» — «РБ Лейпциг»
«Бавария» — «РБ Лейпциг»

Арбитр во второй раз на стороне «Баварии»

Около получаса игры «Лейпциг» снова нашёл зону для атаки.  Антонио Нуса ворвался к штрафной, а Йосип Станишич грубо остановил его то ли на линии штрафной, то ли уже внутри неё.  Это был тот эпизод, где судья Даниэль Зиберт мог выбирать: штрафной или пенальти, а дальше уже ВАР определил бы точку контакта.

Но арбитр не стал даже фиксировать фол.  Вернер взорвался на бровке и получил жёлтую.  После матча левый защитник «Лейпцига» Давид Раум описал этот момент так: «чтобы выиграть в Мюнхене, нужно и немного удачи, и правильные решения судьи — в этот вечер не было ни того, ни другого».

Падение Нусы
Падение Нусы

До перерыва игра стала ровнее.  «Лейпциг» выбрался из-под прессинга, начал отвечать резкими атаками и, главное, не рассыпался психологически после отменённого гола.  На 37-й минуте Раум зарядил с левой в ближнюю девятку — Нойер показал, почему его хотят видеть в сборной Германии летом.  В ответ Павлович проверил Вандевордта дальним выстрелом в добавленное время, и бельгиец снова дотянулся до трудного мяча.  Обе команды наиграли на гол, но по разным причинам цифры на табло не изменились, поэтому 0:0 к перерыву выглядели логично.

«Бавария» включает режим убийцы во втором тайме

После перерыва у «Лейпцига» снова выделялся Диоманде, а моменты «Баварии» становились всё более смертельными.  На 58-й Гнабри бил в касание с восьми метров — Вандевордт среагировал блестяще и оставил гостей в игре.  А после этого один за одним случились два эпизода, которые определили матч.  Страйкер «Лейпцига» Ромуло пробил головой в перекладину, а мюнхенцы тут же рванули в контратаку.  Станишич убежал в штрафную, Вандевордтна поскользнулся на выходе и снёс хорвата.  Здесь спорить было не о чем, однозначный пенальти, который Кейн привычно реализовал.

Гол Кейна
Гол Кейна

«Лейпциг» ещё не успел толком переварить 0:1, как получил второй.  Сначала Майкл Олисе не использовал хороший момент, а затем исправился блестящим ассистом.  Француз в касание запустил передачу на рывок Диаса, который «сбросил» Орбана и ткнул мяч мимо Вандевордта. 2:0 на 67-й минуте напоминали финальный приговор, потому что «Лейпциг» до этого держался на дисциплине и вере в то, что игра остаётся открытой.

Дальше было видно, что желание у гостей оставалось, но внутренний стержень треснул.  «Баварии» стала проще контролировать темп, острота эпизодов ушла, появились стыки и эмоции вместо настоящих моментов.  В таком режиме Венсан Компани и довёл матч до конца без лишнего риска.

Луис Диас празднует гол
Луис Диас празднует гол

Компани сломал кубковое проклятье и ведёт «Баварию» к титулу

Пять лет подряд Мюнхен умудрялся вылетать из Кубка до полуфинала, но наконец-то эта странная серия прервалась.  Жеребьёвка состоится 22 февраля, а в соперниках будет «Байер», «Фрайбург» или «Штутгарт».  Прямо сейчас кажется маловероятным, что «Бавария» не выиграет оба немецких трофея.

А вот исторически успешный в Кубке «Лейпциг» вылетел очень обидно.  Первый тайм явно дал команде надежду на сенсацию, но пропущенная «двойка» во втором тайме разрушила мечты об очередном забеге в финал.  Нельзя сказать, что команду Вернера втоптали в газон, но в ключевых моментах, как и сказал Раум, не хватило точности и удачи.