«Бавария» впервые с 2020 года дошла до полуфинала Кубка Германии, но и в этот раз победа в 1/4 не получилась лёгкой. «РБ Лейпциг» начал дерзко, создавал моменты и злился на судейство в одном из ключевых эпизодов первого тайма, но в итоге сам же и не дожал. Мюнхенцы справились со стартовым давлением, забили два во втором тайме и спокойно вышли в полуфинал.

Результат матча Бавария Мюнхен 2:0 РБ Лейпциг Лейпциг 1:0 Гарри Кейн 64' пен. 2:0 Луис Диас 67' Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич ( Джамал Мусиала 69' ), Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис ( Хироки Ито 90' ), Александар Павлович ( Леон Горецка 80' ), Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри ( Конрад Лаймер 69' ), Гарри Кейн РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба ( Эль-Шадай Битшиабу 90' ), Вилли Орбан, Ромуло, Кристоф Баумгартнер ( Тидиам Гомис 89' ), Ксавер Шлагер ( Браян Груда 78' ), Николас Зайвальд, Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса ( Эзекил Банзузи 78' ), Ян Дьоманде Жёлтые карточки: Йосип Штанишич 61', Александар Павлович 70', Конрад Лаймер 89' — Мартен Вандевордт 62', Николас Зайвальд 69', Кристоф Баумгартнер 82'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 6 3 Офсайды 1 10 Фолы 14

Для «Баварии» эта победа важна и с психологической точки зрения. Пять сезонов подряд команда вылетала из турнира, не добираясь до полуфинала, и этот «потолок» наконец пробит. В воскресенье Кейн и Диас вдвоём отгрузили пять мячей «Хоффенхайму», теперь снова стали ключевыми в матче плей-офф. Этот дуэт в атаке по ходу сезона становится всё мощнее и точно ещё сверкнёт в Европе весной.

«Лейпциг» забивает из офсайда, «Бавария» тут же отвечает

Первые минуты на «Альянц Арене» однозначно были за «Лейпцигом». Команда Оле Вернера буквально вдавила «Баварию» в её штрафную и уже на пятой минуте, казалось, заслуженно открыла счёт. Ян Диоманде на дриблинге прошёл сквозь трёх мюнхенцев, мяч отскочил к Кристофу Баумгартнеру, тот продавил Джонатана Та и пробил мимо Нойера. Стадион замолчал — и не сразу понял, что гол отменён. ВАР долго чертил линию и в итоге нашёл минимальный офсайд у Баумгартнера.

Отменённый гол Баумгартнера globallookpress.com

После отменённого гола хозяева постепенно пришли в себя. На 12-й минуте Кейн продавил защитника в штрафной и пробил, Мартен Вандевордт отбил ногой, мяч отлетел в ногу Орбана и медленно катился к линии ворот, но Кастелло Лукеба успел вынести в последний момент. Комичного автогола не случилось, «Лейпцигу» в каком-то смысле повезло.

Дальше «Бавария» только прибавила в давлении. Диас и Кейн упустили два отличных момента в штрафной, и стало заметно, что «РБ» тяжело выдерживать этот темп без длительных пауз с мячом. Но и «Бавария» не выглядела машиной, которая сейчас сокрушит соперника. Мюнхенцы создавали, но слишком часто не доводили до решающего удара, а Вандевордт стабильно закрывал всё, что долетало до створа.

«Бавария» — «РБ Лейпциг» globallookpress.com

Арбитр во второй раз на стороне «Баварии»

Около получаса игры «Лейпциг» снова нашёл зону для атаки. Антонио Нуса ворвался к штрафной, а Йосип Станишич грубо остановил его то ли на линии штрафной, то ли уже внутри неё. Это был тот эпизод, где судья Даниэль Зиберт мог выбирать: штрафной или пенальти, а дальше уже ВАР определил бы точку контакта.

Но арбитр не стал даже фиксировать фол. Вернер взорвался на бровке и получил жёлтую. После матча левый защитник «Лейпцига» Давид Раум описал этот момент так: «чтобы выиграть в Мюнхене, нужно и немного удачи, и правильные решения судьи — в этот вечер не было ни того, ни другого».

Падение Нусы globallookpress.com

До перерыва игра стала ровнее. «Лейпциг» выбрался из-под прессинга, начал отвечать резкими атаками и, главное, не рассыпался психологически после отменённого гола. На 37-й минуте Раум зарядил с левой в ближнюю девятку — Нойер показал, почему его хотят видеть в сборной Германии летом. В ответ Павлович проверил Вандевордта дальним выстрелом в добавленное время, и бельгиец снова дотянулся до трудного мяча. Обе команды наиграли на гол, но по разным причинам цифры на табло не изменились, поэтому 0:0 к перерыву выглядели логично.

«Бавария» включает режим убийцы во втором тайме

После перерыва у «Лейпцига» снова выделялся Диоманде, а моменты «Баварии» становились всё более смертельными. На 58-й Гнабри бил в касание с восьми метров — Вандевордт среагировал блестяще и оставил гостей в игре. А после этого один за одним случились два эпизода, которые определили матч. Страйкер «Лейпцига» Ромуло пробил головой в перекладину, а мюнхенцы тут же рванули в контратаку. Станишич убежал в штрафную, Вандевордтна поскользнулся на выходе и снёс хорвата. Здесь спорить было не о чем, однозначный пенальти, который Кейн привычно реализовал.

Гол Кейна globallookpress.com

«Лейпциг» ещё не успел толком переварить 0:1, как получил второй. Сначала Майкл Олисе не использовал хороший момент, а затем исправился блестящим ассистом. Француз в касание запустил передачу на рывок Диаса, который «сбросил» Орбана и ткнул мяч мимо Вандевордта. 2:0 на 67-й минуте напоминали финальный приговор, потому что «Лейпциг» до этого держался на дисциплине и вере в то, что игра остаётся открытой.

Дальше было видно, что желание у гостей оставалось, но внутренний стержень треснул. «Баварии» стала проще контролировать темп, острота эпизодов ушла, появились стыки и эмоции вместо настоящих моментов. В таком режиме Венсан Компани и довёл матч до конца без лишнего риска.

Луис Диас празднует гол globallookpress.com

Компани сломал кубковое проклятье и ведёт «Баварию» к титулу

Пять лет подряд Мюнхен умудрялся вылетать из Кубка до полуфинала, но наконец-то эта странная серия прервалась. Жеребьёвка состоится 22 февраля, а в соперниках будет «Байер», «Фрайбург» или «Штутгарт». Прямо сейчас кажется маловероятным, что «Бавария» не выиграет оба немецких трофея.

Календарь и таблица Бундеслиги

А вот исторически успешный в Кубке «Лейпциг» вылетел очень обидно. Первый тайм явно дал команде надежду на сенсацию, но пропущенная «двойка» во втором тайме разрушила мечты об очередном забеге в финал. Нельзя сказать, что команду Вернера втоптали в газон, но в ключевых моментах, как и сказал Раум, не хватило точности и удачи.