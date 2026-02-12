прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.10

13 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» и «Нант». Начало игры — в 23:05 мск.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» на 3 очка отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монегаски» не смогли одолеть «Ниццу» (0:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Страсбургом» (1:3). А вот поединок с «Ренном» завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Монако» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Ансу Фати, Кассум Уаттара, Эрик Дайер — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Монегаски» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Монако» традиционно удачно противостоит «Нанту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Монегаски» мотивированы приблизиться к зоне еврокубков.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» на 8 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Лиону» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Лорьяна» (1:2). А вот чуть ранее она была разбита «Ниццей» (1:4).

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» нынче угодили в психологическую яму. Команда проиграла уже 4 матча подряд.

При этом «Нант» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч. А вот не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

«Канарейки» намерены прервать свой затянувшийся пораженческий сериал. Да и оппонент нынче не блещет в плане результатов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канарейки» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Монегаски» не побеждали в 2 своих последних поединках

«Канарейки» в среднем забивают чуть реже гола за матч

«Нант» уступил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Монако» мотивирован подтянуться к зоне еврокубков, и явно активно полетит в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и тылы «канареек» не назовешь сверхмонолитными.

2.10 Фора «Монако» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Монако» — «Нант» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Монако» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Монако» — «Нант» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25