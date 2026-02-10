Выйдет ли «Бавария» в полуфинал Кубка Германии?

прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 2.05

11 февраля в матче 1/4 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:45 мск.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенской команде в текущем сезоне Бундеслиги просто нет равных и ей уже можно вручать золотые медали.

В настоящий момент «баварцы» имеют в своем активе 54 очка и уверенно лидируют в турнирной таблице.

Мюнхенцы успели провести 21 матч, в которых забили 79 мячей, а пропустили всего 19.

Последние матчи: на выходных «красные» в родных стенах разгромили «Хоффенхайм» (5:1), а до этого потеряли очки с «Гамбургом» (2:2).

Перед этим же коллектив из Мюнхена выиграл у ПСВ (2:1) в Лиге чемпионов, но уступил «Аугсбургу» (1:2) в чемпионате.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани в Бундеслиге имеют шестиочковый перевес над «Боруссией». «Бавария» является явным фаворитом чемпионата и не должна терять такое преимущество.

Теперь же «Баварии» следует позаботиться о Кубке Германии и Лиге чемпионов. Команда вполне может побороться за то, чтобы сделать дубль или даже хет-трик в текущем сезоне.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: команда из Лейпцига борется за то, чтобы в следующем сезоне представлять Германию в Лиге чемпионов.

Сейчас в активе «быков» 39 зачетных баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

«Ред Булл» тоже имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 40:28.

Последние матчи: в прошлых турах «РБ Лейпциг» смог победить «Кельн» (2:1), но проиграл «Майнцу» (1:2).

До этого «красно-белые» сыграли вничью с «Санкт-Паули» (1:1) и разгромили «Хайденхайм» (3:0).

Не сыграют: в лазарете Вигго Гебель, Кастелло Лукеба, Сулейман Сани и Айоделе Томас.

Состояние команды: подопечные Оле Вернера в прошлом сезоне стали только седьмыми, поэтому сейчас намерены реабилитироваться и попасть хотя бы в топ-4, а еще лучше в тройку сильнейших.

Состав и игра «РБ Лейпциг» в текущем сезоне позволяет команде это сделать.

Статистика для ставок

«Бавария» проиграла только 2 матча в текущем сезоне во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл 1 из последних 3 матчей

В последнем очном матче «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.90, а победа «РБ Лейпциг» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.25 и 3.55.

Прогноз: «Бавария» хоть и сильнее, но и «Лейпциг» в текущем сезоне хорош, поэтому далеко не факт, что мюнхенцы выиграют уверенно.

2.05 победа РБ Лейпциг с форой+1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: победа «РБ Лейпцига» с форой+1,5 за 2.05.

Прогноз: команды играют результативно, поэтому могут назабивать много.

2.00 тотал больше 4 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 4 за 2.00.