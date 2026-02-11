Четвертьфинал Кубка Германии в Мюнхене — афиша уровня финала. «Бавария» уже шесть лет не выигрывает турнир, который прежде считался для неё почти обязательным, и за это время ни разу не дошла даже до решающего матча. Для «РБ Лейпциг» всё наоборот: две победы в Кубке за последние четыре сезона и статус одной из самых устойчивых команд именно в формате плей-офф. Контраст историй делает эту пару одной из самых интригующих на стадии 1/4 финала. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

04' ГОООООООЛ! Впереди «Лейпциг»!

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

22:30 Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

«Лейпциг»: Вандевордт, Баку, Орбан, Лукеба, Раум, Зайвальд, Шлагер, Баумгартнер, Диоманде, Ромуло, Нуса.

22:20 Судейская бригада матча: главный арбитр — Даниэль Зиберт; ассистенты — Ян Зайдель, Рафаэль Фольтын; четвертый арбитр — Даниэль Шлагер; VAR — Беньямин Кортус; ассистент VAR — Гидо Клеве.

«Бавария»

Мюнхенцы подходят к игре после разгрома «Хоффенхайма» 5:1 — матча, в котором они сняли вопросы уже к перерыву. Это было важно психологически, до этого команда Венсана Компани провела двухматчевую серию без побед в Бундеслиге. Ответ получился демонстративным — высокая интенсивность, агрессивный прессинг и 5 забитых мячей при тотальном контроле.

Показательно, что за последние четыре встречи с «Лейпцигом» «Бавария» трижды забивала минимум пять мячей. В августе — 6:0 дома, затем 5:1 на выезде, и ещё один крупный результат в предыдущем сезоне. В этих матчах мюнхенцы системно вскрывали оборону соперника за счёт ширины, быстрых смен флангов и агрессивной игры второго темпа.

Отдельно в этом противостоянии выделяется Гарри Кейн. Англичанин забил семь мячей в шести матчах против «Лейпцига», а в текущем розыгрыше Кубка уже имеет пять голов и лидирует в гонке бомбардиров. Плюс хет-трик Луиса Диаса в последнем туре Бундеслиги — атакующая линия хозяев находится в пиковом состоянии.

«РБ Лейпциг»

У «Лейпцига» ситуация другая. В чемпионате команда Оле Вернера выиграла лишь три из восьми последних матчей и отстаёт от «Баварии» на 15 очков. При этом в Кубке Германии «быки» традиционно собраны, три победы в трёх раундах, минимум по три забитых мяча в каждой игре — та же статистика, что и у соперника.

Однако очные встречи говорят о серьёзной проблеме. «Лейпциг» не побеждает «Баварию» шесть матчей подряд, а в Мюнхене в этом сезоне уже пропустил шесть безответных мячей. При этом выездная форма в целом неплохая, всего три поражения в сезоне, но одно из них как раз на «Альянц Арене».

Кадровая ситуация усложняет задачу. Кастелло Люкеба выбыл с травмой колена, вне игры также Ассан Уэдраого, Сани Сулейман и Вигго Гебель. Тем не менее, в атаке есть стабильность, Кристоф Баумгартнер — лучший бомбардир команды с 12 голами, а в Кубке он уже забил четыре мяча и входит в число лидеров турнира.

Очные встречи

Статистика последних очных матчей однозначна, «Бавария» доминирует. В трёх из четырёх предыдущих игр мюнхенцы забивали минимум пять голов, а суммарная разница мячей за этот отрезок — 18:4.