10 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Молотобойцы» бьются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Вест Хэм» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Молотобойцы» одолели «Бернли» (2:0).
До того команда уступила «Челси» (2:3). А вот поединок с «Сандерлендом» завершился уверенной победой (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Вест Хэм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Молотобойцы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда пытается выбраться из зоны вылета.
Причем «Вест Хэм» традиционно сложно противостоит «Манчестер Юнайтед». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выкарабкаться из опасной зоны. «Молотобойцы» уж точно будут активно атаковать.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» намерены закрепиться в группе лидеров. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Юнайтед» на 3 очка отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные дьяволы» одолели «Тоттенхэм» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Фулхэму» (3:2). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Арсенал» (3:2).
При этом «Манчестер Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Маттейс Де Лигт, Патрик Доргу, Мейсон Маунт — травмированы.
Состояние команды: «Красные дьяволы» заметно прибавили в плане игры и результатов. Манкунианцы победили в 4 своих последних поединках.
При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в 4 своих последних поединках команда неизменно забивала не менее 2 мячей.
Продуктивный сезон проводит Патрик Мбемо. Камерунский форвард наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Майкла Каррика постарается продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- «Красные дьяволы» в среднем пропускают реже 2 голов за матч
- Лондонцы забивают в среднем реже 2 мячей за матч
- «Вест Хэм» победил в 4 своих последних поединках в рамках АПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.35.
Прогноз: «Красные дьяволы» мотивированы подтянуться к лидерам, и явно сразу будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона лондонцев частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40