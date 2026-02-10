Матч станет столкновением двух команд, находящихся на мотивационном пике, но преследующих разные цели. «Вест Хэм» борется за сохранение прописки в элите, а «Манчестер Юнайтед» — за место в Лиге чемпионов. Хозяевам необходимо преодолеть свою слабость в домашних играх, а гостям — доказать, что их победная серия не была построена на случайностях вроде. Учитывая обоюдную результативность и историю напряжённых встреч, вероятен острый матч с обменом атаками, где индивидуальное мастерство лидеров может стать решающим.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

23:15 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

23:13 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

23:00 Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия); Ассистент: Эдриан Холмс (Англия); Ассистент: Саймон Лонг (Суффолк, Англия); Резервный: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия).

22:50 Матч пройдёт на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия), вместимостью 64 472 зрителей.

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Матеуш Фернандеш, Томаш Соучек, Фредди Поттс, Эль-Хаджи Малик Диуф, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Валентин Кастельянос.

Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Дало, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Матеус Кунья.

Стартовый состав «Вест Хэма» https://t.me/news_unitedm

Вест Хэм

«Вест Хэм», возглавляемый Нуну Эшпириту Санту, демонстрирует яркий подъём в борьбе за выживание. Команда набрала 9 очков в пяти последних турах, одержав три победы в четырёх матчах АПЛ. Этот рывок позволил им, имея в активе 23 очка, вплотную приблизиться к конкурентам и покинуть зону вылета. Ключевую роль в атаке играет Крисенсио Саммервилл, отличившийся голом в пятом матче подряд, — подобной серии не было с 2021 года. Однако домашние матчи остаются ахиллесовой пятой «молотобойцев»: лишь 10 очков, набранных в 12 играх на своём поле при разнице мячей 16:26.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед» https://t.me/news_unitedm

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Каррика переживает лучший момент сезона. Команда не проиграла ни разу с его приходом, одержав четыре победы подряд. Эта серия позволила «дьяволам» с 44 очками закрепиться на четвёртой позиции и сократить отставание от «Астон Виллы» до трёх очков. Безусловным лидером является Бруну Фернандеш, оформивший 200-е голевое действие за клуб и претендующий на звание лучшего игрока лиги. Несмотря на общую уверенность, оборона периодически допускает ошибки, что привело к пропущенным голам в играх с «Фулхэмом» (3:2) и «Челси» в первом круге.

Личные встречи

История последних лет складывается в пользу «Вест Хэма». В шести предыдущих очных матчах в АПЛ «Манчестер Юнайтед» смог одержать лишь одну победу, потерпев четыре поражения. Последняя победа манкунианцев в гостях датирована 2021 годом. В первом круге текущего чемпионата команды сыграли вничью 1:1 на «Олд Траффорд». Эта статистика создаёт серьёзный психологический барьер для гостей и добавляет уверенности лондонскому клубу.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81