Матч станет столкновением двух команд, находящихся на мотивационном пике, но преследующих разные цели. «Вест Хэм» борется за сохранение прописки в элите, а «Манчестер Юнайтед» — за место в Лиге чемпионов. Хозяевам необходимо преодолеть свою слабость в домашних играх, а гостям — доказать, что их победная серия не была построена на случайностях вроде. Учитывая обоюдную результативность и историю напряжённых встреч, вероятен острый матч с обменом атаками, где индивидуальное мастерство лидеров может стать решающим.
Ход матча
01' Матч начался! С центра разыграли гости!
До матча
23:15 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.
23:13 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
23:00 Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия); Ассистент: Эдриан Холмс (Англия); Ассистент: Саймон Лонг (Суффолк, Англия); Резервный: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия).
22:50 Матч пройдёт на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия), вместимостью 64 472 зрителей.
Стартовые составы команд
Вест Хэм: Мадс Хермансен, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Аксель Дисаси, Матеуш Фернандеш, Томаш Соучек, Фредди Поттс, Эль-Хаджи Малик Диуф, Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл, Валентин Кастельянос.
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Дало, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Амад Диалло, Брайан Мбемо, Матеус Кунья.
Вест Хэм
«Вест Хэм», возглавляемый Нуну Эшпириту Санту, демонстрирует яркий подъём в борьбе за выживание. Команда набрала 9 очков в пяти последних турах, одержав три победы в четырёх матчах АПЛ. Этот рывок позволил им, имея в активе 23 очка, вплотную приблизиться к конкурентам и покинуть зону вылета. Ключевую роль в атаке играет Крисенсио Саммервилл, отличившийся голом в пятом матче подряд, — подобной серии не было с 2021 года. Однако домашние матчи остаются ахиллесовой пятой «молотобойцев»: лишь 10 очков, набранных в 12 играх на своём поле при разнице мячей 16:26.
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Каррика переживает лучший момент сезона. Команда не проиграла ни разу с его приходом, одержав четыре победы подряд. Эта серия позволила «дьяволам» с 44 очками закрепиться на четвёртой позиции и сократить отставание от «Астон Виллы» до трёх очков. Безусловным лидером является Бруну Фернандеш, оформивший 200-е голевое действие за клуб и претендующий на звание лучшего игрока лиги. Несмотря на общую уверенность, оборона периодически допускает ошибки, что привело к пропущенным голам в играх с «Фулхэмом» (3:2) и «Челси» в первом круге.
Личные встречи
История последних лет складывается в пользу «Вест Хэма». В шести предыдущих очных матчах в АПЛ «Манчестер Юнайтед» смог одержать лишь одну победу, потерпев четыре поражения. Последняя победа манкунианцев в гостях датирована 2021 годом. В первом круге текущего чемпионата команды сыграли вничью 1:1 на «Олд Траффорд». Эта статистика создаёт серьёзный психологический барьер для гостей и добавляет уверенности лондонскому клубу.
