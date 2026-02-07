8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Черно-зеленые» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Сассуоло» на 12 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Черно-зеленые» переиграли «Пизу» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (1:0). А вот поединок с «Наполи» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сассуоло» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Черно-зеленые» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Черно-зеленые» мотивированы зацепиться за очки.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» бьются за Скудетто. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Торино» (2:1).
До того команда оставила с носом «Кремонезе» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Боруссии» Д (2:0).
При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Змеи» в последних поединках выглядели уверенно. Команда победила 4 раза кряду.
При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и атакуют миланцы результативнее всех в лиге.
«Змеи» до последнего поединка не пропускала 2 матча подряд. Вот и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Змеи» намерены не подпускать близко конкурентов.
Статистика для ставок
- «Черно-зеленые» победили в 2 своих последних поединках
- «Змеи» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
- «Интер» победил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.
Прогноз: «Интер» твердо намерен закрепиться на вершине таблицы, и явно будет агрессивно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, при этом исторически успешно противостоят «Сассуоло».
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85