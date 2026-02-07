прогноз на матч Серии A, ставка за 2.25

8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Черно-зеленые» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» на 12 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Черно-зеленые» переиграли «Пизу» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (1:0). А вот поединок с «Наполи» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сассуоло» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Черно-зеленые» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Черно-зеленые» мотивированы зацепиться за очки.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» бьются за Скудетто. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на 5 очков опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Торино» (2:1).

До того команда оставила с носом «Кремонезе» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Боруссии» Д (2:0).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» в последних поединках выглядели уверенно. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и атакуют миланцы результативнее всех в лиге.

«Змеи» до последнего поединка не пропускала 2 матча подряд. Вот и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Змеи» намерены не подпускать близко конкурентов.

Статистика для ставок

«Черно-зеленые» победили в 2 своих последних поединках

«Змеи» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Интер» победил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Интер» твердо намерен закрепиться на вершине таблицы, и явно будет агрессивно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, при этом исторически успешно противостоят «Сассуоло».

2.25 Фора «Интера» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Сассуоло» — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.85 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Сассуоло» — «Интер» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85