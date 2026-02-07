8 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Черно-зеленые» сражаются за выживание в элите.  Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сассуоло» на 12 очков опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Черно-зеленые» переиграли «Пизу» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Кремонезе» (1:0).  А вот поединок с «Наполи» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории.  В этих поединках «Сассуоло» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-зеленые» нынче находятся на подъеме.  Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Сассуоло» традиционно неудачно противостоит «Интеру».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером.  «Черно-зеленые» мотивированы зацепиться за очки.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» бьются за Скудетто.  Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на 5 очков опережает ближайшего преследователя.  При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Змеи» переиграли «Торино» (2:1).

До того команда оставила с носом «Кремонезе» (2:0).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Боруссии» Д (2:0).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» в последних поединках выглядели уверенно.  Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч.  Да и атакуют миланцы результативнее всех в лиге.

«Змеи» до последнего поединка не пропускала 2 матча подряд.  Вот и в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Змеи» намерены не подпускать близко конкурентов.

  • «Черно-зеленые» победили в 2 своих последних поединках
  • «Змеи» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч
  • «Интер» победил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47.  Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Интер» твердо намерен закрепиться на вершине таблицы, и явно будет агрессивно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, при этом исторически успешно противостоят «Сассуоло».

Фора «Интера» -1.5
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.25 на матч «Сассуоло» — «Интер»  позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

ТБ 3.5
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.85 на матч «Сассуоло» — «Интер»  принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85