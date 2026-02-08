«Сассуоло» стабилизировал результаты и прибавил за счёт возвращения лидеров, но по-прежнему уязвим против команд, способных контролировать темп и навязывать высокий уровень интенсивности. «Интер», напротив, находится в режиме экономии ресурсов, сохраняя максимальную эффективность без необходимости форсировать игру. Основной сценарий — контроль мяча и пространства с постепенным наращиванием давления, где ключевым станет вопрос, сумеют ли хозяева выдержать стартовый отрезок и избежать раннего пропущенного мяча

11' Гоооооол!!!! 0:1.

02' Лорьянте сделал передачу в штрафную на Коне, который пробил с убойной позиции, но Димарко успел выбить мяч с линии ворот.

01' Матч начался!!

19:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия); Ассистент: Валерио Векки (Италия); Ассистент: Марко Чеккон (Италия); Резервный: Симоне Галипо (Италия).

19:40 Матч пройдёт на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимостью 23717 зрителей.

Стартовые составы команд

Сассуоло: Ариянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Исмаэль Коне, Неманья Матич, Кристиан Торстведт, Доменико Берарди, Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте.

Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Луис Энрике, Пётр Зелиньски, Петар Сучич, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам.

Сассуоло

Команда Фабио Гроссо подходит к матчу на фоне локального подъёма. Январь «нероверди» завершили двумя победами подряд — над «Кремонезе» (1:0) и «Пизой» (3:1), что позволило сгладить впечатление от затяжной серии без побед, длившейся семь туров. Однако контекст важен: оба соперника находились в нижней части таблицы, тогда как в матчах с командами топ-уровня «Сассуоло» в текущем сезоне системно испытывает трудности. В восьми встречах против клубов первой шестёрки команда потерпела семь поражений, сумев зацепить очки лишь однажды — в выездной игре с «Миланом». Тем не менее турнирное положение остаётся комфортным: середина таблицы, отставание от восьмого места — всего три очка. Зимнее трансферное окно заметно усилило глубину состава. Клуб выкупил Исмаэля Коне и добавил сразу несколько игроков из «Марселя», включая Улиссеса Гарсию и Дарриля Баколу, а также арендовал форварда М’Балу Нзола. Возвращение после травмы Доменико Берарди добавило атаке конкретики: капитан сразу отметился голом в Пизе. При этом структура игры против топ-соперников остаётся проблемной — «Сассуоло» часто проигрывает позиционную борьбу и шесть из восьми матчей с лидерами уступил «всухую».

Интер

«Интер» продолжает уверенно двигаться к скудетто. В Серии А команда не проигрывает 11 матчей подряд, одержав 10 побед и допустив лишь одну ничью — с «Наполи» (2:2). После 23 туров «нерадзурри» лидируют с пятиочковым отрывом от «Милана». Параллельно команда Кристиана Киву успешно справляется с нагрузкой на несколько фронтов: на неделе миланцы вышли в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Торино» (2:1) экспериментальным составом, а в чемпионате на выезде спокойно разобрались с «Кремонезе» (2:0). Ключевая особенность текущего «Интера» — стабильность вне зависимости от ротации. Команда выиграла шесть из семи последних матчей во всех турнирах, при этом в шести встречах сыграла «на ноль». Особенно впечатляет гостевая статистика: 27 очков из 33 возможных — лучший показатель в Серии А. Даже без разгромов «Интер» методично решает задачи, чаще всего ограничиваясь двумя забитыми мячами, но практически не позволяя сопернику создавать моменты. Средняя результативность в лиге — 2.26 гола за матч, и это лучший показатель чемпионата.

Личные встречи

История противостояния остаётся одной из самых парадоксальных для «Интера». В последних десяти матчах семь побед у миланцев и три — у «Сассуоло», без единой ничьей. Всего команды встречались 25 раз: 12 побед «Интера», 11 — у «Сассуоло» и лишь две ничьи. В первом круге текущего сезона «нерадзурри» победили дома со счётом 2:1, вновь не допустив осечки, но и не добившись комфортного преимущества. При этом именно «Сассуоло» остаётся одним из немногих соперников, регулярно способных навязать борьбу миланцам в очных матчах.

