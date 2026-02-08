«Наполи» приехал в Геную за тремя очками, чтобы не отпускать чемпионскую гонку, а получил матч с ошибками, травмой, удалением и решающим пенальти в самой концовке. В итоге команда Антонио Конте выжила и увезла победу 3:2, хотя по ходу встречи несколько раз казалось, что она сама же и выписывает себе приговор. Самое поразительное в этом матче — как быстро он превратился в нервный триллер. Не было привычной «разведки» на первых минутах, матч сразу погрузился в тотальный хаос.

Результат матча Дженоа Генуя 2:3 Наполи Неаполь 1:0 Руслан Малиновский 3' пен. 1:1 Расмус Хёйлунн 20' 1:2 Скотт МакТоминай 21' 2:2 Лоренцо Коломбо 57' 2:3 Расмус Хёйлунн 90+5' пен. Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи, Аарон Мартин ( Жуниор Мессьяс 74' ), Руслан Малиновский ( Патрицио Мазини 74' ), Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон, Лоренцо Коломбо ( Калеб Экубан 64' ), Витор Оливейра ( Максвелл Корне 89' ) Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Мигель Гутьеррес, Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно ( Сэм Бёкема 60' ), Амир Ррахмани, Элиф Элмас, Антонио Вергара, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн Жёлтые карточки: Хоан Васкес 50', Алессандро Маркандалли 82' — Алекс Мерет 2', Жуан Жесус 59', Леонардо Спинаццола 90+2' Красная карточка: Жуан Жесус 76' (Наполи)

Статистика матча 3 Удары в створ 5 8 Удары мимо 7 40 Владение мячом 60 4 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 16 Фолы 12

«Наполи» не успел толком выстроить первую атаку, как улетел в нокдаун. Буонджорно ошибся в штрафной, а Алекс Мерет в попытке исправить ситуацию сфолил. Арбитру пришлось посмотреть ВАР, но решение не изменилось. Пенальти, Малиновский пробил почти по центру, 0:1 — и «Наполи» с первых минут нужно было что-то придумывать.

Руслан Малиновский празднует гол globallookpress.com

При этом «Дженоа» не стал закрываться и ждать неаполитанских атак после раннего гола. Команда Де Росси продолжила играть смело и высоко, не отдавая инициативу просто потому, что так «полагается» после быстрого преимущества. Поэтому «Наполи» пришлось не только отыгрываться, но и постоянно держать баланс, чтобы не нарваться на второй гол.

Хёйлунн и Мактоминей перевернули матч за несколько минут

«Наполи», тем не менее, отреагировал очень спокойно, будто и не было этого пенальти. Атаками через центр и борьбой за вторые мячи гости отодвинули игру к воротам соперника, а ключевым стал отрезок, где команда Конте показала, почему она до сих пор в гонке за титул.

Сначала сработала атака, в которой дважды Мактоминей оказался в нужном месте. Его удар отбил вратарь, а Хёйлунн был быстрее всех на добивании, 1:1. Расмус не выключился до конца эпизоду, а в награду получил важный гол — это и отличает качественных нападющих.

Расмус Хёйлунн после забитого гола globallookpress.com

Почти сразу (не прошло и двух минут) «Наполи» добавил второй. Мактоминей получил мяч в центре, красиво убрал защитника, сделал пару касаний и мощнейшим ударом уложил мяч в левый нижний угол, 2:1. За считаные минуты команда Конте превратила стартовый кошмар в преимущество, а на трибунах «Феррарис» стало заметно больше раздражения.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

До перерыва «Дженоа» тоже давал о себе знать, Малиновский опасно бил издали, Мерет спасал, игра не была полностью под неаполитанским контролем. И у «Наполи» к этому моменту уже был тревожный сигнал — Мактоминей играл через дискомфорт и, как позже выяснилось, долго он не выдержал.

Травма Мактоминея и второй провал Буонджорно

Второй тайм для «Наполи» начался катастрофически, ещё до того, как арбитр дал свисток. Скотт Мактоминей остался в раздевалке из-за травмы, Конте перестроил середину, а команда будто лишилась двигателя. «Дженоа» это заметил и стал постепенно задавливать действующего чемпиона.

Под генуэзским давлением снова сломался Буонджорно. Итальянец оставался последним защитником, затянул с передачей и потерял мяч. У Коломбо было всё время и пространство мира, чтобы подработать мяч под удобную ногу и принять решение. Лоренцо подарком воспользовался — отобрал, убежал и пробил в дальний угол мимо Мерета. Конте моментально отреагировал и снял Буонджорно с игры, чтобы не рисковать третьей ошибкой и окончательным провалом.

Лоренцо Коломбо празднует гол globallookpress.com

Удаление Хуана Жезуса и оборона «на зубах»

После 2:2 «Наполи» стал чаще обороняться, глубже садиться, а «Дженоа» будто чувствовал, что любой атакой может выиграть матч. У «Наполи» ещё были шансы вернуть преимущество, но и в защите хозяева выглядели уверенно, Эстигор и Васкес снимали все забросы в сторону Хёйлунна.

Дальше стало ещё тяжелее. Хуан Жезус на 76-й минуте получил вторую жёлтую и оставил «Наполи» вдесятером. Поле ожидаемо наклонилось в сторону неаполитанских ворот, гостям пришлось банально отбиваться. Конте убрал Джовани, добавил защитника Оливеру и фактически сигнализировал команде, что цель на последние минуты — выстоять.

«Дженоа» — «Наполи» globallookpress.com

В такие минуты важнее всего не рассыпаться, не пойти в бессмысленные отборы, не подарить сопернику стандарт в опасной зоне, не провалиться на втором мяче. «Наполи» держался, хотя атаки хозяев накатывали волнами, а гости, казалось, и думать забыли о победе, согласившись на одно очко.

Хладнокровный Хёйлунн оставляет «Наполи» в чемпионской гонке

Когда всё шло к ничьей или даже к позднему голу хозяев, сверкнул Расмус Хёйлунн. «Наполи» добрался до штрафной, Вергара нашёл контакт, арбитр сначала продолжил игру, но ВАР снова вмешался. Просмотр — и «точка».

Пенальти на последних минутах и в обычном-то матче невероятно давит на нервы. А в ситуации, когда твоя команда уже отпустила лидера на 6 очков, ударом с 11 метров решается судьба, возможно, всего сезона. Хёйлунн подошёл к точке, взял разбег с паузой и пробил вообще не идеально, но и этого оказалось достаточно. Юстин Бейло задел мяч, а тот предательски проскользнул в сетку под рукой. 3:2 на 95-й минуте, «Наполи» вытащил свою, кажется, самую тяжёлую победу в этом сезоне.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Антонио Конте после игры говорил о травмах и о короткой скамейке, о том, что каждую неделю появляется новая проблема. И по тому, как развивался матч, ему сложно возразить. «Наполи» сам подарил два гола, потерял ключевого полузащитника, остался в меньшинстве — и всё равно нашёл способ выиграть. Но именно такие «кровавые» очки и оставляют неаполитанцам шанс на яркую весну и погоню за «Интером».

А «Дженоа» снова страдает в самой концовке. Два матча подряд команда проигрывает из-за пенальти на последних минутах. Наверное, это тот случай, когда можно говорить о невезении. Даниэле Де Росси после игры сорвался на тему судейства и ВАР, но, как ни крути, в решающих мелочах «Наполи» был точнее, а «Дженоа» слишком много раз не добил чемпиона.