«Наполи» приехал в Геную за тремя очками, чтобы не отпускать чемпионскую гонку, а получил матч с ошибками, травмой, удалением и решающим пенальти в самой концовке. В итоге команда Антонио Конте выжила и увезла победу 3:2, хотя по ходу встречи несколько раз казалось, что она сама же и выписывает себе приговор. Самое поразительное в этом матче — как быстро он превратился в нервный триллер. Не было привычной «разведки» на первых минутах, матч сразу погрузился в тотальный хаос.

Результат матча

ДженоаГенуяДженоа2:3НаполиНаполиНеаполь
1:0 Руслан Малиновский 3' пен. 1:1 Расмус Хёйлунн 20' 1:2 Скотт МакТоминай 21' 2:2 Лоренцо Коломбо 57' 2:3 Расмус Хёйлунн 90+5' пен.
Дженоа:  Юстин Бейло,  Алессандро Маркандалли,  Лео Эстигор,  Хоан Васкес,  Брук Нортон-Каффи,  Аарон Мартин (Жуниор Мессьяс 74'),  Руслан Малиновский (Патрицио Мазини 74'),  Мортен Френнруп,  Микаэль Эллертссон,  Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан 64'),  Витор Оливейра (Максвелл Корне 89')
Наполи:  Алекс Мерет,  Леонардо Спинаццола,  Мигель Гутьеррес,  Жуан Жесус,  Алессандро Буонджорно (Сэм Бёкема 60'),  Амир Ррахмани,  Элиф Элмас,  Антонио Вергара,  Скотт МакТоминай,  Станислав Лоботка,  Расмус Хёйлунн
Жёлтые карточки:  Хоан Васкес 50',  Алессандро Маркандалли 82'  —  Алекс Мерет 2',  Жуан Жесус 59',  Леонардо Спинаццола 90+2'
Красная карточка:  Жуан Жесус 76' (Наполи)

«Наполи» не успел толком выстроить первую атаку, как улетел в нокдаун.  Буонджорно ошибся в штрафной, а Алекс Мерет в попытке исправить ситуацию сфолил.  Арбитру пришлось посмотреть ВАР, но решение не изменилось.  Пенальти, Малиновский пробил почти по центру, 0:1 — и «Наполи» с первых минут нужно было что-то придумывать.

Руслан Малиновский празднует гол
Руслан Малиновский празднует гол globallookpress.com

При этом «Дженоа» не стал закрываться и ждать неаполитанских атак после раннего гола.  Команда Де Росси продолжила играть смело и высоко, не отдавая инициативу просто потому, что так «полагается» после быстрого преимущества.  Поэтому «Наполи» пришлось не только отыгрываться, но и постоянно держать баланс, чтобы не нарваться на второй гол.

Хёйлунн и Мактоминей перевернули матч за несколько минут

«Наполи», тем не менее, отреагировал очень спокойно, будто и не было этого пенальти.  Атаками через центр и борьбой за вторые мячи гости отодвинули игру к воротам соперника, а ключевым стал отрезок, где команда Конте показала, почему она до сих пор в гонке за титул.

Сначала сработала атака, в которой дважды Мактоминей оказался в нужном месте.  Его удар отбил вратарь, а Хёйлунн был быстрее всех на добивании, 1:1.  Расмус не выключился до конца эпизоду, а в награду получил важный гол — это и отличает качественных нападющих.

Расмус Хёйлунн после забитого гола
Расмус Хёйлунн после забитого гола globallookpress.com

Почти сразу (не прошло и двух минут) «Наполи» добавил второй.  Мактоминей получил мяч в центре, красиво убрал защитника, сделал пару касаний и мощнейшим ударом уложил мяч в левый нижний угол, 2:1.  За считаные минуты команда Конте превратила стартовый кошмар в преимущество, а на трибунах «Феррарис» стало заметно больше раздражения.

Скотт Мактоминей
Скотт Мактоминей globallookpress.com

До перерыва «Дженоа» тоже давал о себе знать, Малиновский опасно бил издали, Мерет спасал, игра не была полностью под неаполитанским контролем.  И у «Наполи» к этому моменту уже был тревожный сигнал — Мактоминей играл через дискомфорт и, как позже выяснилось, долго он не выдержал.

Травма Мактоминея и второй провал Буонджорно

Второй тайм для «Наполи» начался катастрофически, ещё до того, как арбитр дал свисток.  Скотт Мактоминей остался в раздевалке из-за травмы, Конте перестроил середину, а команда будто лишилась двигателя.  «Дженоа» это заметил и стал постепенно задавливать действующего чемпиона.

Под генуэзским давлением снова сломался Буонджорно.  Итальянец оставался последним защитником, затянул с передачей и потерял мяч.  У Коломбо было всё время и пространство мира, чтобы подработать мяч под удобную ногу и принять решение.  Лоренцо подарком воспользовался — отобрал, убежал и пробил в дальний угол мимо Мерета.  Конте моментально отреагировал и снял Буонджорно с игры, чтобы не рисковать третьей ошибкой и окончательным провалом.

Лоренцо Коломбо празднует гол
Лоренцо Коломбо празднует гол globallookpress.com

Удаление Хуана Жезуса и оборона «на зубах»

После 2:2 «Наполи» стал чаще обороняться, глубже садиться, а «Дженоа» будто чувствовал, что любой атакой может выиграть матч.  У «Наполи» ещё были шансы вернуть преимущество, но и в защите хозяева выглядели уверенно, Эстигор и Васкес снимали все забросы в сторону Хёйлунна.

Дальше стало ещё тяжелее.  Хуан Жезус на 76-й минуте получил вторую жёлтую и оставил «Наполи» вдесятером.  Поле ожидаемо наклонилось в сторону неаполитанских ворот, гостям пришлось банально отбиваться.  Конте убрал Джовани, добавил защитника Оливеру и фактически сигнализировал команде, что цель на последние минуты — выстоять.

«Дженоа» — «Наполи»
«Дженоа» — «Наполи» globallookpress.com

В такие минуты важнее всего не рассыпаться, не пойти в бессмысленные отборы, не подарить сопернику стандарт в опасной зоне, не провалиться на втором мяче.  «Наполи» держался, хотя атаки хозяев накатывали волнами, а гости, казалось, и думать забыли о победе, согласившись на одно очко.

Хладнокровный Хёйлунн оставляет «Наполи» в чемпионской гонке

Когда всё шло к ничьей или даже к позднему голу хозяев, сверкнул Расмус Хёйлунн.  «Наполи» добрался до штрафной, Вергара нашёл контакт, арбитр сначала продолжил игру, но ВАР снова вмешался.  Просмотр — и «точка».

Пенальти на последних минутах и в обычном-то матче невероятно давит на нервы.  А в ситуации, когда твоя команда уже отпустила лидера на 6 очков, ударом с 11 метров решается судьба, возможно, всего сезона.  Хёйлунн подошёл к точке, взял разбег с паузой и пробил вообще не идеально, но и этого оказалось достаточно.  Юстин Бейло задел мяч, а тот предательски проскользнул в сетку под рукой. 3:2 на 95-й минуте, «Наполи» вытащил свою, кажется, самую тяжёлую победу в этом сезоне.

Расмус Хёйлунн
Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Антонио Конте после игры говорил о травмах и о короткой скамейке, о том, что каждую неделю появляется новая проблема.  И по тому, как развивался матч, ему сложно возразить.  «Наполи» сам подарил два гола, потерял ключевого полузащитника, остался в меньшинстве — и всё равно нашёл способ выиграть.  Но именно такие «кровавые» очки и оставляют неаполитанцам шанс на яркую весну и погоню за «Интером».

А «Дженоа» снова страдает в самой концовке.  Два матча подряд команда проигрывает из-за пенальти на последних минутах.  Наверное, это тот случай, когда можно говорить о невезении.  Даниэле Де Росси после игры сорвался на тему судейства и ВАР, но, как ни крути, в решающих мелочах «Наполи» был точнее, а «Дженоа» слишком много раз не добил чемпиона.