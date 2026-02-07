прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.95

8 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рубин» и «Навбахор». Начало игры — в 17:00 мск.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Рубин» на 12 очков отстает от пятой позиции. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Казанцы сумели переиграть «Женис» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Струге» (3:1). Плюс поединок с «Нови Белградом» принес успех (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Рубин» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Казанцы нынче находятся на заметном подъеме. Команда победила 3 раза подряд.

Причем «Рубин» уже активно готовится ко второй части сезона. Да и подбор игроков у казанцев по именам вполне симпатичный.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Казанцы выглядят явно предпочтительнее соперника.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Ястребы» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Навбахор» на 9 очков отстал от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ястребы» одолели «Пелистер» (2:1).

До того команда была бита «Напредаком» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Пахтакором» (1:1).

При этом «Навбахор» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ястребы» крепки, однако стабильностью не блистают. Команда в двух зимних спаррингах по разу победила и уступила.

При этом «Навбахор» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

«Ястребы» три года назад уже противостояли казанцам. Тогда команда уступила «Рубину» по всем статьям (0:6).

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ястребы» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Ястребы» в единственный встрече уступили «Рубину» (0:6)

«Рубин» победил в 3 своих последних поединках

Казанцы не пропускают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.85.

Прогноз: «Рубин» ныне выглядит монолитнее оппонента, и уж точно проведет поединок максимально активно.

Казанцы имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и оппонент нынче выглядит не столь уверенно.

Ставка: Фора «Рубина» -1.5 за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20