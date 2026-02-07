8 февраля в 23-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Алавес» и «Хетафе». Начало встречи — в 16:00 мск.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 25 баллов в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает десятую позицию при семи победах, четырех матчах вничью и 11-ти поражений. Общая разница мячей — 20:27.
Последние матчи: в последнем матче клуб вылетел из розыгрыша Кубка Испании. «Алавес» проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 2:3.
Ранее клуб обыграл «Эспаньол» в чемпионате Испании со счетом 2:1 и был сильнее «Бетиса» с таким же счетом (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: в последних пяти матчах «Алавес» смог трижды одолеть своих соперников и дважды проиграл. Отметим, что в семи из последних восьми встреч клуб пропускает.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» после 22-х поединков испанской Ла Лиги имеет 23 балла в активе и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 17-е место с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки). «Хетафе» обыграл шесть раз своих соперников, пять раз сыграл вничью и 11 раз потерпел поражений. Общая разница мячей — 16:27.
Последние матчи: в последнем матче «Хетафе» не смог забить мячей в поединке против «Сельты», завершив встречу со счетом 0:0.
Ранее клуб сыграл вничью с «Жироной» (0:0) и проиграл два матча к ряду: против «Валенсии» (0:1) и «Реал Сосьедада» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Велько Бирманчевич, Борха Майораль и Абдель Абкар.
Состояние команды: «Алавес» пока ближе к вылету из Ла Лиги, чем к продолжению борьбы за выживание. Больше разочаровывает серию из девяти встреч без побед: шесть поражений и три игры вничью.
Статистика для ставок
- «Алавес» пропустил в семи из восьми последних поединков
- «Хетафе» не знает побед в девяти матчах к ряду
- в матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.39. Ничья — в 2.85, выигрыш «Хетафе» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 3.25 и 1.29.
Прогноз: верим в победу хозяев в матче. «Алавес» показывает более стабильную игру и готов улучшить позиции в турнирной таблице.
Ставка: Победа «Алавеса» в матче за 2.39.
Прогноз: ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это дополнительная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.65.