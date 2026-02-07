прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.39

8 февраля в 23-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Алавес» и «Хетафе». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 25 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает десятую позицию при семи победах, четырех матчах вничью и 11-ти поражений. Общая разница мячей — 20:27.

Последние матчи: в последнем матче клуб вылетел из розыгрыша Кубка Испании. «Алавес» проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 2:3.

Ранее клуб обыграл «Эспаньол» в чемпионате Испании со счетом 2:1 и был сильнее «Бетиса» с таким же счетом (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в последних пяти матчах «Алавес» смог трижды одолеть своих соперников и дважды проиграл. Отметим, что в семи из последних восьми встреч клуб пропускает.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 22-х поединков испанской Ла Лиги имеет 23 балла в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 17-е место с отрывом лишь в один балл от зоны понижения в классе (18-20-я строчки). «Хетафе» обыграл шесть раз своих соперников, пять раз сыграл вничью и 11 раз потерпел поражений. Общая разница мячей — 16:27.

Последние матчи: в последнем матче «Хетафе» не смог забить мячей в поединке против «Сельты», завершив встречу со счетом 0:0.

Ранее клуб сыграл вничью с «Жироной» (0:0) и проиграл два матча к ряду: против «Валенсии» (0:1) и «Реал Сосьедада» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Велько Бирманчевич, Борха Майораль и Абдель Абкар.

Состояние команды: «Алавес» пока ближе к вылету из Ла Лиги, чем к продолжению борьбы за выживание. Больше разочаровывает серию из девяти встреч без побед: шесть поражений и три игры вничью.

Статистика для ставок

«Алавес» пропустил в семи из восьми последних поединков

«Хетафе» не знает побед в девяти матчах к ряду

в матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.39. Ничья — в 2.85, выигрыш «Хетафе» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 3.25 и 1.29.

Прогноз: верим в победу хозяев в матче. «Алавес» показывает более стабильную игру и готов улучшить позиции в турнирной таблице.

2.39 Победа «Алавеса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Алавес» — «Хетафе» принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Победа «Алавеса» в матче за 2.39.

Прогноз: ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это дополнительная ставка.

2.65 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Алавес» — «Хетафе» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.65.