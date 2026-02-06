прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.60

7 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лорьян». Начало игры — в 21:00 мск.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» на 8 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» не уступили «Ницце» (2:2).

До того команда была бита «Тулузой» (0:2). Да и поединок с «Лионом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» нынче находятся в кризисе. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Брест» традиционно удачно противостоит «Лорьяну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» мотивированы прервать свой трехматчевый безвыигрышный сериал.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лорьян» на 3 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» переиграли «Нант» (2:1).

До того команда уверенно расправилась с ершистым «Ренном» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла «Монако» (3:1).

При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерлузовые» в последних поединках выглядели шикарно. Команда победила в 4 своих последних матчах.

При этом «Лорьян» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.

«Мерлузовые» уже 2 с половиной года не могут обыграть «Брест». А вот в нынешней диспозиции команда намерена брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мерлузовые» постараются добыть пятую победу кряду.

Статистика для ставок

«Пираты» не побеждали в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Лорьян» победил в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Лорьян» мотивирован подтянуться к топ-6, так что ждем от команды острых атак.

Номинальные хозяева нынче угодили в кризис, да и оппонент победил в четырех своих последних поединках.

3.60 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Брест» — «Лорьян» позволит вывести на карту выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Победа «Лорьяна» за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Брест» — «Лорьян» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10