7 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Лорьян». Начало игры — в 21:00 мск.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» на 8 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» не уступили «Ницце» (2:2).
До того команда была бита «Тулузой» (0:2). Да и поединок с «Лионом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Брест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пираты» нынче находятся в кризисе. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.
Причем «Брест» традиционно удачно противостоит «Лорьяну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» мотивированы прервать свой трехматчевый безвыигрышный сериал.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Лорьян» на 3 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» переиграли «Нант» (2:1).
До того команда уверенно расправилась с ершистым «Ренном» (2:0). А вот чуть ранее она переиграла «Монако» (3:1).
При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мерлузовые» в последних поединках выглядели шикарно. Команда победила в 4 своих последних матчах.
При этом «Лорьян» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот подбор игроков у команды по именам достаточно скромный.
«Мерлузовые» уже 2 с половиной года не могут обыграть «Брест». А вот в нынешней диспозиции команда намерена брать три очка.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мерлузовые» постараются добыть пятую победу кряду.
Статистика для ставок
- «Пираты» не побеждали в 3 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Лорьян» победил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.
Прогноз: «Лорьян» мотивирован подтянуться к топ-6, так что ждем от команды острых атак.
Номинальные хозяева нынче угодили в кризис, да и оппонент победил в четырех своих последних поединках.
Ставка: Победа «Лорьяна» за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10