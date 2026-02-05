прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.33

6 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Динамо». Начало игры — в 15:00 мск.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом ЦСКА на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Армейцы» уступили «Динамо» Самарканд (3:4).

До того команда нанесла поражение «Акрону» (3:1). А вот поединок с «Краснодаром» завершился поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ЦСКА забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Армейцы» имеют проблемы с надежностью тылов. Команда в двух спаррингах пропустила 5 мячей.

Причем ЦСКА исторически успешно противостоит «Динамо». В пяти последних очных встречах команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Армейцы» уже почти 2 года не проигрывают динамовцам.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы проводят откровенно блеклый сезон. Команда ныне осела на 10 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Динамо» на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще одного гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Динамовцы не смогли одолеть «Чэнду Рончен» (1:1).

До того команда расписала мировую с «Шанхай Шеньхуа» (2:2). А вот чуть ранее она сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).

При этом «Динамо» в 5 своих последних поединках добыло 3 ничьих. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Динамовцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Да и не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

При этом «Динамо» в среднем пропускает чаще гола за матч. Команда Ролана Гусева намерена подняться как можно выше в таблице.

Динамовцы ныне не преуспевают в плане реализации. А вот в трех своих последних поединках команда удовлетворилась лишь ничьими.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Константин Тюкавин и его партнеры явно не боятся земляков.

Статистика для ставок

Динамовцы не побеждали в 5 матчах кряду

ЦСКА пропустил 5 мячей в 2 зимних спаррингах

«Динамо» уже почти 2 года не обыгрывает «армейцев»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.05.

Прогноз: ЦСКА выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

«Армейцы» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и динамовцев команда обыгрывает регулярно.

Ставка: Победа ЦСКА за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71