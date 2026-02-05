6 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск.
«Сельта»
Турнирное положение: команда из Виго борется за место в зоне еврокубков в следующем сезоне и выступает достаточно уверенно.
«Кельты» в настоящий момент имеют в своем активе 33 очка и занимают седьмую строчку в турнирной таблице.
За 22 матче коллектив из провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия забил 29 мячей, а пропустил всего 23.
Последние матчи: в прошлых турах «небесные» сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и проиграли «Реал Сосьедаду» (1:3).
Также «Сельта» выиграла у «Лилля» (2:1) и поделила очки с «Црвеной Звездой» (1:1) в Лиге Европы.
Не сыграют: в лазарете только Михайло Ристич.
Состояние команды: в этом сезоне подопечные Клаудио Хиральдеса являются крепким орешком и легко с ними не бывает никому. «Сельте» вполне по силам вновь отобраться в еврокубки — у команды хорошие состав и игра.
В прошлом сезоне «Сельта» стала седьмой, в этой кампании будет плюс-минус что-то тоже самое.
«Осасуна»
Турнирное положение: команда из города Памплона является крепким середняком текущего и пока что ни за что особо не ведет борьбу.
За 22 матча «красные» смогли набрать 26 зачетных баллов и занимают девятую строчку в турнирной таблицу.
Памплонцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 26:27.
Последние матчи: в прошлых играх «Осасуна» сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2) и победила «Райо Вальекано» (3:1) и «Овьедо» (3:2).
До этого же памплонский коллектив покинул Кубок Испании, по пенальти уступив «Реал Сосьедаду».
Не сыграют: травмирован только Икер Бенито, дисквалифицирован — Лукас Торро.
Состояние команды: подопечные Алессио Лиши достаточно хорошо как для себя выступают в текущем сезоне. Думается, что в клубе довольны результатами «Осасуны» и игрой команды.
В прошлом сезоне «Осасуна» стала девятой, поэтому сейчас хочется сделать хотя бы шажок вверх и, возможно, побороться за еврокубки.
Статистика для ставок
- «Сельта» не выигрывает на протяжении 3 матчей
- «Осасуна» не проигрывает на протяжении 3 матчей
- В последнем очном матче «Сельта» выиграла у «Осасуны» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа «Осасуны» — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: обе команды хорошо выступают в сезоне и находятся в неплохой форме, поэтому могут сыграть вничью.
Ставка: ничья за 3.20.
Прогноз: голов вряд ли будет много, но обе команды вполне могут забить.
Ставка: обе забьют за 1.92.