5 февраля в 1/4 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и АВС. Начало игры — в 23:45 мск.
«Спортинг»
Турнирное положение: Лиссабонцы привычно бьются за триумф на всех внутренних фронтах. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Спортинг» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонцы переиграли «Насьонал» (2:1).
До того команда нанесла поражение крепкому «Атлетику» (3:2). Плюс поединок с «Ароукой» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Спортинг» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лиссабонцы нынче находятся на подъеме. Команда победила в 5 своих последних матчах.
Причем «Спортинг» традиционно успешно противостоит АВС. В трех очных поединках команда добыла 2 виктории при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лиссабонцы выглядят в разы монолитнее оппонента.
АВС
Турнирное положение: «Бело-красные» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем АВС набрал лишь 5 очков в чемпионате. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провалила. «Бело-красные» разгромно уступили «Браге» (0:4).
До того команда подписала мировую с «Каса Пией» (3:3). А вот чуть ранее она была бита «Ароукой» (0:1).
При этом АВС в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бело-красные» в последних поединках выглядели убогенько. Команда не побеждает уже 6 матчей подряд.
При этом АВС в среднем пропускает чаще 2 голов за матч. Да и вообще, команда больше сконцентрирована на борьбе за выживание в элите.
Команда еще ни разу в истории не обыгрывала «Спортинг». В нынешней диспозиции ей также явно придется больше обороняться.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-красные» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Бело-красные» не побеждали в 6 своих последних матчах
- «Спортинг» победил 5 раз кряду
- Лиссабонцы пропускали в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 30.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.24 и 4.10.
Прогноз: «Спортинг» нынче преуспевает в плане результатов, да и оппонент имеет ненадежные тылы.
Номинальные хозяева явно сильнее соперника, однако и АВС не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.32