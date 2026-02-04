прогноз на матч Кубка Португалии, ставка за 2.25

5 февраля в 1/4 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и АВС. Начало игры — в 23:45 мск.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы привычно бьются за триумф на всех внутренних фронтах. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спортинг» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонцы переиграли «Насьонал» (2:1).

До того команда нанесла поражение крепкому «Атлетику» (3:2). Плюс поединок с «Ароукой» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Спортинг» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лиссабонцы нынче находятся на подъеме. Команда победила в 5 своих последних матчах.

Причем «Спортинг» традиционно успешно противостоит АВС. В трех очных поединках команда добыла 2 виктории при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лиссабонцы выглядят в разы монолитнее оппонента.

АВС

Турнирное положение: «Бело-красные» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем АВС набрал лишь 5 очков в чемпионате. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провалила. «Бело-красные» разгромно уступили «Браге» (0:4).

До того команда подписала мировую с «Каса Пией» (3:3). А вот чуть ранее она была бита «Ароукой» (0:1).

При этом АВС в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бело-красные» в последних поединках выглядели убогенько. Команда не побеждает уже 6 матчей подряд.

При этом АВС в среднем пропускает чаще 2 голов за матч. Да и вообще, команда больше сконцентрирована на борьбе за выживание в элите.

Команда еще ни разу в истории не обыгрывала «Спортинг». В нынешней диспозиции ей также явно придется больше обороняться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бело-красные» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Бело-красные» не побеждали в 6 своих последних матчах

«Спортинг» победил 5 раз кряду

Лиссабонцы пропускали в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 30.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.24 и 4.10.

Прогноз: «Спортинг» нынче преуспевает в плане результатов, да и оппонент имеет ненадежные тылы.

Номинальные хозяева явно сильнее соперника, однако и АВС не собирается лишь отсиживаться в обороне.

2.25 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Спортинг» — АВС позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.32 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч «Спортинг» — АВС позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.32