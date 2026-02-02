3 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Ипсвич». Начало игры — в 22:45 мск.
«Портсмут»
Турнирное положение: «Помпи» проводят откровенно слабый сезон. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Портсмут» на 4 очка оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Помпи» одолели «Вест Бромвич» (3:0).
До того команда не сумела переиграть «Саутгемптон» (1:1). Да и поединок с «Уотфордом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Портсмут» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Помпи» нынче немного прибавили в плане результатов. Команда не проиграла в 4 своих последних матчах.
Причем «Портсмут» традиционно неудачно противостоит «трактористам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от опасной зоны. «Помпи» будут максимально активны в атаке.
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Трактористы» борются за повышение в классе. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ипсвич» на 7 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трактористы» не смогли переиграть «Престон» (1:1).
До того команда уступила «Шеффилд Юнайтед» (1:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Бристоль Сити» (2:0).
При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Трактористы» немного сбавили в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Ипсвич» в среднем пропускает гол за матч. А вот подбор исполнителей у команды вполне-себе качественный.
Команда всеми силами пытается подобраться к зоне прямого повышения в классе. В нынешней же диспозиции «трактористы» намерены вернуться на победный путь.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда должна еще поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Помпи» забивают в среднем гол за матч
- «Ипсвич» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Портсмут» не уступил в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.75.
Прогноз: «Помпи» мотивированы оторваться от зоны вылета, и наверняка не будут лишь отсиживаться в обороне.
Номинальные гости намерены вернуться на победный путь, и явно будут максимально активны у ворот соперника.
Ставка: Ничья за 3.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40