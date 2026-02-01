2 февраля в 20-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют АВС и «Брага». Начало игры — в 21:45 мск.
АВС
Турнирное положение: АВС бьется за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом АВС на 12 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АВС не смог одолеть «Каса Пию» (3:3).
До того команда была бита «Ароукой» (0:1). Плюс поединок с «Морейренсе» завершился досадным поражением (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках АВС забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АВС нынче находится в кризисе. Команде не может победить 5 матчей кряду.
Причем АВС традиционно неудачно противостоит «Браге». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена зацепиться за заветные очки.
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» бьется за попадание в тройку. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Брага» на 12 очков отстает от призеров. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брага» подписала мировую с «Гоу Эхед Иглз» (0:0).
До того команда разгромила «Алверку» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (1:0).
При этом «Брага» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Брага» в последних поединках смотрелась вполне симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд.
При этом «Брага» в среднем пропускает гол за матч. Да и мотивация погоняться за трио грандов у команды огромная.
Традиционно эффективен лидер команды Рикарду Орта. В его активе уже значатся 7 результативных выстрелов в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда обязана не замечать аутсайдера.
Статистика для ставок
- АВС ни разу в истории не обыгрывала «Брагу»
- «Брага» пропускает в среднем гол за матч
- «Брага» не уступила в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: «Брага» бьется за высокие места, так что уж точно максимально активно понесется к воротам соперника.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора «Браги» -2.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00