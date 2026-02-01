прогноз на матч Примейры, ставка за 2.15

2 февраля в 20-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют АВС и «Брага». Начало игры — в 21:45 мск.

АВС

Турнирное положение: АВС бьется за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом АВС на 12 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АВС не смог одолеть «Каса Пию» (3:3).

До того команда была бита «Ароукой» (0:1). Плюс поединок с «Морейренсе» завершился досадным поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках АВС забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АВС нынче находится в кризисе. Команде не может победить 5 матчей кряду.

Причем АВС традиционно неудачно противостоит «Браге». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена зацепиться за заветные очки.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» бьется за попадание в тройку. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Брага» на 12 очков отстает от призеров. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брага» подписала мировую с «Гоу Эхед Иглз» (0:0).

До того команда разгромила «Алверку» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ноттингем Форесту» (1:0).

При этом «Брага» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Брага» в последних поединках смотрелась вполне симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд.

При этом «Брага» в среднем пропускает гол за матч. Да и мотивация погоняться за трио грандов у команды огромная.

Традиционно эффективен лидер команды Рикарду Орта. В его активе уже значатся 7 результативных выстрелов в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда обязана не замечать аутсайдера.

Статистика для ставок

АВС ни разу в истории не обыгрывала «Брагу»

«Брага» пропускает в среднем гол за матч

«Брага» не уступила в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Брага» бьется за высокие места, так что уж точно максимально активно понесется к воротам соперника.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.15 Фора «Браги» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч АВС — «Брага» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора «Браги» -2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч АВС — «Брага» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00