прогноз на матч чемпионата Бельгии, ставка за 3.25

1 февраля в 23-м туре чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Юнион» Сент-Жиллуаз и «Брюгге». Начало игры — в 20:30 мск.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Турнирное положение: «Апачи» бьются за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Юнион» Сент-Жиллуаз на один балл опережает ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Апачи» сумели одолеть «Аталанту» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Левеном» (0:0). А вот поединок с «Баварией» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Юнион» Сент-Жиллуаз забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Апачи» довольно надежно обороняются. Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз выглядит вполне монолитно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Апачи» намерены оторваться от преследователей на более комфортное расстояние.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Сине-черные» в чемпионате выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Брюгге» всего на 2 очка отстает от лидера. При этом команда сумела отличиться 42 забитыми мячами в 22 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сине-черные» одолели «Марсель» (3:0).

До того команда сумела переиграть «Варегем» (4:3). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Кайратом» (4:1).

При этом «Брюгге» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сине-черные» в последних матчах вполне преуспевали в плане результатов. Команда добыла три победы кряду.

При этом «Брюгге» явно постарается подтянуться к лидеру. Вот только команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Сине-черные» забивают чаще всех в чемпионате. Да и «Юнион» команда обыграла в 2 последних очных встречах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Сине-черные» уж точно не боятся действующего лидера.

Статистика для ставок

«Брюгге» победили в 3 своих последних поединках

«Юнион» Сент-Жиллуаз не пропускал в 2 своих последних матчах

«Апачи» пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юнион» Сент-Жиллуаз — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 1.92.

Прогноз: «Брюгге» забивает чаще всех в лиге, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же традиционно успешно противостоят «Юниону».

3.25 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Победа «Брюгге» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Брюгге» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90