1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Брест». Начало игры — в 19:15 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 19-ти туров французского первенства имеет 21 балл в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда находится на 13-й строчке с отрывом в семь пунктов от зоны плей-офф за выживание (16-я позиция), а также в девять очков от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках заключительного тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужой арене потерпел поражение от болгарского «Лудогорца» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже на в чужих стенах одержал крупную победу над «Нантом» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Бомбито и Ндайшими, дисквалифицирован — Ба.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» выиграла четыре раза, включая неосновное время, при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Софьян Диоп — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с семью голами.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» после 19-ти туров французского первенства имеет 22 пункта в активе и также находится в нижней половине таблицы.

Команда находится на на 12-й строчке с отрывом в восемь пунктов от зоны плей-офф за выживание (16-я позиция), а также в 10 очков от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Тулузы» (0:2).

Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 1:2 проиграл «Лиону».

Не сыграют: травмированы — Бальде и Локо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брест» проиграл четыре раза, включая неосновное время, при одной победе.

Такие выступления сулят гостям низкие шансы даже на ничью, особенно если учесть текущую форму соперника, а также фактор чужого поля.

Ромен Дель Кастийо — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ниццы» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ниццы» забивали оба соперника при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчй «Брест» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.30, победа «Бреста» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.98.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. При этом в двух из трех их последних домашних поединков забивали больше 2,5 голов

При этом в пяти из девяти последних матчей гостей был реализован этот же сценарий.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Ницца» — «Брест» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ниццы».

2.80 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Ницца» — «Брест» принесёт чистый выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80