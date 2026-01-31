Смогут ли хозяева в очередной раз обыграть «Лилль»?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.65

1 февраля в матче 20-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лион» и «Лилль». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Лион»

Турнирное положение: Команда рвется в зону Лиги чемпионов. После 19-и туров «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 36-ю очками в активе, отставая от тройки лидеров на 2 балла.

На своем поле команда выступает здорово. По этому показателю «Лион» также располагается на 4-й позиции в лиге, набрав 21 очко из 27-и возможных при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом поединке «Лион» уверенно обыграл ПАОК (4:2) в Лиге Европы, а до этого команда разгромила «Метц» со счетом 5:2 в чемпионате Франции.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот отрезок «Лион» сумел отличиться голами 23 раза.

Не сыграют: Фофана, Геззал, Мангаля, Нуамах, Тальяфико и Толиссо (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лион» проводит шикарный отрезок, выдавая победную серию. Команда уже совсем рядом с лидерами чемпионата Франции, осталось только продолжать побеждать.

К тому же, у команды есть результативный полузащитник Павел Шульц, который занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров Лиги 1. Футболист забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 17-и встрачах чемпионата.

«Лилль»

Турнирное положение: Команда находится совсем рядом с «Лионом» в таблице Лиги 1, но отстает по очкам. После 19-и туров «Лилль» занимает 5-е место с 32 баллами.

В гостях команда выступает заметно хуже, чем дома. Команда сумела набрать 13 очков из 27-и возможных при чужих трибунах. По этому показателю «Лилль» занимает 6-ю строчку в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Фрайбург» (1:0) в Лиге Европы. Матчем ранее «Лилль» уступил «Страсбургу» с крупным счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом из таймов.

У команды продолжается серия поражений в Лиге 1. «Лилль» уступил в 3-х последних матчах. За этот отрезок команда дважды пропустила от «Ренна» (0:2) и трижды от ПСЖ (0:3).

Не сыграют: Бенталеб, Игамане, Менье, Сахрауи и Туре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лилль», в отличие от «Лиона», не может похвастаться победной серией. Сейчас команда часто проигрывает, теряя позиции в турнирной таблице.

Стоит отметить, что «Лиллю» тяжело даются матчи против «Лиона». В последних 3-х очных встречах команда трижды проиграла (1:2, 0:1 и 1:2). Получится ли реабилитироваться на сей раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

У «Лиона» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 9 матчей подряд

В последних 6-и встречах «Лилль» 5 раз проиграл

В последних 3-х очных встречах «Лион» непременно обыгрывал «Лилль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.70, а победа «Лилля» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Лион» продолжит свою победную серию. В последнее время команда выступает просто великолепно.

Ставка: Победа «Лиона» с форой (-1) за 2.65.

Прогноз: При этом, «Лилль» будет пытаться доставлять проблемы сопернику. Матч вполне может получиться результативным.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лилля» 1 больше за 1.95.