1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Мец». Начало игры — в 19:15 мск.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» после 19-ти туров французского первенства имеет 23 балла в активе и находится в середине таблицы.
Команда находится на 11-й строчке с отрывом в девять пунктов от зоны плей-офф (16-я позиция), а также с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене сыграл вничью с «Парижем» (0:0).
Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь уже на в домашних стенах потерпел поражение от «Марселя» с результатом 2:5.
Не сыграют: травмированы — Абделли и Шериф, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» ни разу не выиграл в основное время при трех ничьих и двух поражениях.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам низкие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником.
Сидики Шериф — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с четырьмя голами.
«Мец»
Турнирное положение: «Мец» после 19-ти туров французского первенства имеет 12 пунктов в активе и отчаянно борется за выживание в элите.
Команда находится на последней, 18-й позиции с отставанием в восемь баллов от безопасной 15-й строчки, а также в два очка от зоны плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1 (16-е место).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел разгром от «Лиона» (2:5).
Перед этим коллектив в предыдущем туре французского первенства также остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах с результатом 1:2 проиграл «Страсбургу».
Не сыграют: травмированы — Мангондо и Си, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Мец» проиграл шесть раз при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям низкие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Готье Эн — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Анже» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Меца» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Мец» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Анже» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.30, победа «Меца» — в 3.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован этот же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Анже».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08