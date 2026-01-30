31 января в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Марсель». Начало игры — в 19:00 мск.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» после 19-ти туров французского первенства имеет 20 баллов в активе и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда находится на 14-й строчке с отрывом в шесть пунктов от зоны плей-офф (16-я позиция), а также в восемь очков от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура национального чемпионата клуб на своей арене сыграл вничью с «Анже» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже на чужом поле одержал победу «Нантом» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Алакуш, Шерги, де Смет, Амель и Ле-Мелу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Париж» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Илан Кеббаль — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с семью голами.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» после 19-ти туров французского первенства имеет 38 пунктов в активе и находится среди лидеров.

Команда находится на третьей позиции с отставанием в семь очков от лидирующего ПСЖ и в пять — от второго в таблице «Ланса», а также с отрывом в два балла от четвертого «Лиона».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел разгром от «Брюгге» (0:3) и покинул турнир.

Перед этим коллектив в предыдущем туре национального чемпионата набрал три очка, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 3:1 переиграл «Ланс».

Не сыграют: травмированы — Эмерсон, дисквалифицирован — Гомес.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Марсель» выиграл шесть раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес над соперником в классе.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Париж» не проиграл

в пяти из семи последних матчей «Парижа» хотя бы одна команда не забивала

в шести из 10-ти последних матчей «Марсель» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.80, победа «Парижа» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в шести из 10-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: «Марсель» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Парижа».

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.15