прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСВ и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск.

ПСВ

Турнирное положение: «Крестьяне» не блещут результатами. Команда находится на 22 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом ПСВ набрал 8 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Крестьяне» не смогли одолеть «Бреду» (2:2).

До того команда уступила «Ньюкаслу» (0:3). А вот поединок с «Фортуной» завершился натужной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСВ забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Алассан Плеа, Рикардо Пепи, Гус Тил — травмированы. Ярек Гасиоровски — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Крестьяне» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем ПСВ исторически неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Крестьяне» уступили мюнхенцам в 2 последних очных поединках.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» в Лиге чемпионов выглядят выгодно. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в 7 матчах турнира набрал 138 зачетных баллов. При этом команда сумела отличиться 20 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баварцы» уступили «Аугсбургу» (1:2).

До того команда уверенно одолела «Юнион» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром крепкому «РБ Лейпцигу» (5:1).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Конрад Лаймер, Дайо Упамекано — травмированы.

Состояние команды: «Баварцы» крайне раздосадованы последней осечкой. Команда мотивирована быстро вернуться на победный путь.

При этом «Бавария» в плане надежности тылов не выглядит сверхмонлитно. В Лиге чемпионов команда в среднем пропускает гол за матч.

«Баварцы» твердо намерены завершить групповой этап викторией. Да и оппонент ныне пребывает не в лучших кондициях.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Плюс Харри Кейн уже успел отличиться 7 мячами в турнире.

Статистика для ставок

«Баварцы» пропускают в среднем гол за матч

ПСВ не побеждает 2 матча кряду

«Бавария» в Лиге чемпионов забивает в среднем 3 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 3.15.

Прогноз: Мюнхенцы выглядят монолитнее оппонента, и явно сразу активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и «крестьяне» ныне крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Баварии» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75