28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» пока никак не могут выйти на проектную мощность. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Манчестер Сити» набрал 13 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» переиграли «Вулверхэмптон» (2:0).

До того команда была бита «Буде-Глимтом» (1:3). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился неудачей (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич — травмированы. Родри — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Горожане» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.

Причем «Манчестер Сити» до последней виктории уступил дважды кряду. Да и Эрлинг Холанн пока отличился всего 6 раз в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Горожане» мотивированы запрыгнуть в топ-8.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» в Лиге чемпионов выступают вполне успешно. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» в 7 матчах турнира набрал 10 очков. При этом команда сумела отличиться 9 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» переиграли «Карагюмрюк» (3:1).

До того команда не дала себя одолеть «Атлетико» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Газиантепом» (1:1).

При этом «Галатасарай» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» в последних поединках выглядели довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Галатасарай» имеет не столь надежные тылы. В Лиге чемпионов команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

«Львы» твердо намерены подняться на несколько ступенек вверх. Да и в плане реализации команда явно способна поднатореть.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Турки постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Львы» не уступили в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Галатасарай» в Лиге чемпионов забивает в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.32 и 3.15.

Прогноз: «Горожане» выглядят в разы монолитнее оппонента, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют во всех компонентах, да и «львы» пока не преуспевают в плане реализации.

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.85